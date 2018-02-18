تجهيز مقار استخراج الفاتورة الشاملة بالسويس وبورسعيد

المال - خاص علمت «المال» أن هيئة قناة السويس، بصدد الانتهاء من تجهيز مقار استخراج الفاتورة الشاملة، بمدينتى السويس وبورسعيد، على أن تضم ممثلين لسبع جهات، هى «إدارة التحركات بالهيئة وشركة القناة للرباط والأنوار وهيئة ميناء بورسعيد والهيئة المصرية لسلامة…

المال – خاص

علمت «المال» أن هيئة قناة السويس، بصدد الانتهاء من تجهيز مقار استخراج الفاتورة الشاملة، بمدينتى السويس وبورسعيد، على أن تضم ممثلين لسبع جهات، هى «إدارة التحركات بالهيئة وشركة القناة للرباط والأنوار وهيئة ميناء بورسعيد والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع الموانئ والحجر الصحى والجمارك.

وأكدت مصادر مطلعة أن هيئة قناة السويس، فقط، ستقوم بمهام إصادر الفاتورة وتحصيل الرسوم، على أن يتم توريد مستحقات الجهات المختلفة عن طريق شيك إلكترونى بما يعمل على تقليل إجراءات تعامل السفن مع الجهات المختلفة.

وأضافت أن الفاتورة تهدف للتيسير على عملاء قناة السويس كآلية تسويقية تساعد فى جذب مزيد من السفن العابرة للقناة والموانئ، من خلال تبسيط إجراءات وخطوات سداد الرسوم المستحقة بما ينعكس إيجابياعلى الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت المصادر أن الفاتورة تضم 3 بنود، منها رسوم إدارات الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الداخلية، وذلك البند تحصّل رسومه بالجنيه المصرى، وبند آخر يتضمن حسابا ثانيا بالدولار لصالح هيئة قناة السويس، ويتم إيداع فيه رسوم العبور، وبند خاص برسوم الموانئ التابعة لوزارة النقل من تراكى وقاطرات وخلافه.

وأضافت المصادر أن نظام الفاتورة الشاملة سيطبق كمرحلة أولى على الموانئ البحرية، التابعة للهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس.

كما طالبت هيئة قناة السويس، على موقعها الإلكترونى، الاسبوع الماضى أصحاب التوكيلات الملاحية، بضرورة الالتزام بتقديم جميع المستندات الخاصة بالسفينة العابرة، وكذا شهادة الوحدات الثقيلة ذات حمولة وزنية 200 طن فأكثر الواردة بلائحة الملاحة.

واشترطت أن تقدم هذه المستندات قبل العبور أو أن تكون متوافرة على السفينة عند المعاينة أثناء العبور، لسرعة تحديد رسوم العبور الفعلية وبالتالى سرعة استخراج الفاتورة الشاملة، ولن يعتد بأى مستندات ترد للهيئة بعد عبور السفينة.

يذكر أنه منتصف العام الماضى، أعلنت هيئة قناة السويس، عن التعامل بالفاتورة الشاملة للسفن التى تعبر قناة السويس، الذى بمقتضاه يتم تحصيل رسوم السفن عن عبور قناة السويس من خلال فاتورة واحدة، تشمل جميع الحقوق المحصلة لكل جهات الدولة مرة واحدة.

وتشمل هذه الجهات وزارة النقل والهيئة الاقتصادية، وهيئة قناة السويس، ووزارات المالية والداخلية والصحة.

كما تتضمن اِلفاتورة بيانات تفصيلة عن السفينة واسمها وحمولتها الصافية والكلية والتوكيل الملاحى التابع لها ورقم الفاتورة، وكذلك الجهات المستحقة لتحصيل الرسوم، وأخيراً إجمالى الرسوم المستحقة بالدولار، والرسوم المستحقة بالجنيه.