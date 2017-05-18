تجهيز معرض لوجيستي لبيع الخضر والفاكهة بمرسى مطروح

معتز محمود أكد السيد أبو اليزيد، مدير عام مديرية التموين بمطروح، أنه سيتم فتح معرض لوجيستى لبيع الخضر والفاكهة بمدينة مرسى مطروح بأسعار مخفَّضة للمواطنين، بالتنسيق مع جمعية تسويق الخضر والفاكهة بقرى بنجر السكر، مع دراسة استمرار المعرض لخدمة المواطنين والتخفيف من أعبائهم طوال العام. وأض

معتز محمود



أكد السيد أبو اليزيد، مدير عام مديرية التموين بمطروح، أنه سيتم فتح معرض لوجيستى لبيع الخضر والفاكهة بمدينة مرسى مطروح بأسعار مخفَّضة للمواطنين، بالتنسيق مع جمعية تسويق الخضر والفاكهة بقرى بنجر السكر، مع دراسة استمرار المعرض لخدمة المواطنين والتخفيف من أعبائهم طوال العام.

وأضاف أنه سيتم توفير ثلاجات لعرض اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفَّضة من خلال 8 منافذ تموينية بمدن المحافظة، لافتًا إلى أنه سيتم توفير اللحوم الطازجة بسعر 75 جنيهًا للكيلو، فضلًا عن لحوم مجمَّدة تتراوح أسعارها من 48- 65 جنيهًا للكيلو بجميع أنواعها.

وأشار مدير عام مديرية مديرية التموين بمطروح إلى أنه سيتم توفير الدواجن المجمدة بسعر 25 جنيهًا للكيلو، بالمجمعات ومنفذ مديرية الزراعة، مع توفير 5 آلاف عبوة تمور سيوة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 15 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى توفير كميات ياميش رمضان بأسعار مناسبة، مع إقامة شادر مجهَّز لإقامة معرض طوال شهر رمضان بحديقة كليوباترا.





ولفت أبو اليزيد إلى استمرار خطة الرقابة على السلع التموينية بالأسواق والمحال التجارية ومستودعات البوتاجاز والمجمعات الاستهلاكية ومحال الجزارة بمشاركة مديرية التموين ومباحث التموين والمديريات المعينة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.