تجهيز ساحات الصلاة وترقب البناء المخالف أبرز استعدادات الإسكندرية لعيد الأضحى

مها يونس استعدت محافظة الإسكندرية لعيد الأضحى المبارك من خلال عدة آليات كان أبرزها تكليف مديرية الأوقاف مسئولى الأوقاف بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق بالاهتمام بالمساجد والساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك فى أنحاء الإسكندرية، وتوفير كل الخدمات بها لاستقبال المصلين، فضلا عن تكث



مها يونس

استعدت محافظة الإسكندرية لعيد الأضحى المبارك من خلال عدة آليات كان أبرزها تكليف مديرية الأوقاف مسئولى الأوقاف بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق بالاهتمام بالمساجد والساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك فى أنحاء الإسكندرية، وتوفير كل الخدمات بها لاستقبال المصلين، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالساحات وحول المساجد والطرق المؤدية إليها، وإزالة الإشغالات التى تعوق حركة المصلين.

وفيما يخص الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، من المقرر قيام الإدارة بالمرور على الشواطئ خاصةالمجانية والتأكد من جاهزية مراقبى الشواطئ لرصد أية مخالفات وحل أي مشكلة قد تواجه المواطنين والمصطافين، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، والتنسيق مع الأحياء لمراجعة موقف المناطق الأثرية الجاذبة للمواطنين خلال فترة الأعياد، ومراجعة موقف التأمين ” فرق الإنقاذ والغطاسين وغيرها ” بالشواطئ والتأكد من جاهزيتهم للتدخل في حالات الغرق.

وفى هذا الصدد شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لرصد أى حالات بناء مخالف وإزالتها والتحفظ على معدات ومواد البناء لمنع المستغلين للعطلات الرسمية، مؤكدا عليهم بتكثيف حملات إزالة العقارات لمنع أي مخالف من التمادى فى المخالفة وأنه لا تهاون مع أي مقصر فى أداء مهام عمله.

على الصعيد ذاته؛ كلف المحافظ مسئولي التموين بتشديد الرقابة على الأسواق وشن حملات تموينية مكثفة عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة لمنع استغلال المواطنين، والتفتيش على المحلات للتأكد من سلامة اللحوم الحية والمجمدة ومطابقتها للمواصفات، ورفع الشوادر المصرح بها أمام المجمعات الاستهلاكية ومحال الجزارة أول أيام العيد وإلزام أصحابها بالنظافة وإعادة الشىء لأصله، علاوة على متابعة الأسواق والأسعار لتلبية احتياجات المواطنين.

ومراجعة موقف توفير السلع التموينية والخبز وأنابيب البوتجاز، والوقود، ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

كما وجه المحافظ مسئولى المرور والنقل العام والمواقف، بتكثيف حملاتهم والتنسيق فيما بينهم لمراجعة موقف المواصلات العامة ومتابعة تسعيرة سيارات الأجرة والتاكسى مع عمل حملات مستمرة لضبط المخالفين، وتوفير أتوبيسات إضافية لاستيعاب الحركة للزائرين، مع تقليل زمن التقاطر، ومراجعة موقف نظافة أتوبيسات الهيئة وحرم الترام وعربات الترام.

كما كلف المحافظ مسئولي المتابعة والرقابة بالمحافظة بالمرور خلال الفترة الحالية وفترة الأعياد على الأسواق والشواطئ ومتابعة الالتزام بالتعليمات والأسعار المحددة وعدم استغلال المواطنين وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين فى الحال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ لمناقشة استعدادات الجهات وجاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات، ورؤساء شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.