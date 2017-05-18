تجهيز خيمة رمضانية بكل مدن مطروح خلال الشهر الفضيل

استمرار مبادرة "مطروح تحارب الغلاء" للشهر الثامن على التوالى عبر 8 منافذ محافظ مطروح: الخيمة الرئيسية تتسع لـ3000 صائم بمركز مرسى مطروح معتز محمود أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أن المحافظة أعدّت استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المعظّم مع تشكيل غرف عمليات بكل القطاعات ا

استمرار مبادرة “مطروح تحارب الغلاء” للشهر الثامن على التوالى عبر 8 منافذ

محافظ مطروح: الخيمة الرئيسية تتسع لـ3000 صائم بمركز مرسى مطروح



معتز محمود



أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أن المحافظة أعدّت استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المعظّم مع تشكيل غرف عمليات بكل القطاعات الخدمية؛ لمتابعة ورصد مدى توفير مطالب واحتياجات المواطنين، خاصة من السلع الغذائية، وتلقّي أي بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة؛ لاتخاذ كل الإجراءات العاجلة، وسرعة نهو أى مشكلة مع مسئولي القطاعات المختلفة.

وأشار محافظ مطروح، فى بيان للمحافظة، إلى استمرار مبادرة “مطروح تحارب الغلاء” للشهر الثامن على التوالى، من خلال 8 منافذ توزيع لأكثر من 117 سلعة غذائية بمقارّ مجالس المدن بتخفيض 30% دعمًا من رجال الأعمال بالمحافظة، وتوفير كل المواد التموينية والبترولية، واستكمال استعدادات جميع المستشفيات وغيرها من الخدمات الضرورية خلال الشهر الكريم.

وأوضح أنه ستقام للعام الثانى على التوالي خيمة رمضانية تسَعُ أكثر من 3000 صائم بمدينة مرسى مطروح، بالإضافة إلى خيمة بكل مدينة تسَع 400 صائم طوال الشهر الكريم تُقام خلالها الندوات والدروس الدينية مع تقديم خطاب دينى وسطي مستنير من خلال كبار علماء ومشايخ وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

وأضاف محافظ مطروح أنه سيتم توزيع المواد الغذائية المجانية على الأسر الأكثر احتياجًا بالمدن والقرى والنجوع النائية، خاصة قرية جارة أم الصغير، وذلك هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالى مطروح.

كما شدد أبو زيد على تكثيف الحملات التموينية على كل المنافذ مع ردع أي محاولات لجشع بعض التجار، وفتح منافذ جديدة بجميع مجالس المدن مع توفير اللحوم، وعرض بيان يومى بكل رصيد المحافظة من السلع الغذائية والتموينية وأسعارها.

بدورها استعدّت مديريات الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى لشهر رمضان من خلال تنظيم دورات رياضية ومسابقات وندوات دينية ووِرش عمل ثقافية مكثفة بجميع مراكز مطروح للشباب والطلائع تحت سن 18 سنة واستمرار تنظيم القوافل الثقاقية بكل المناطق بمراكز ومدن المحافظة.





كما تم تأكيد متابعة توزيع الكرتونة الرمضانية من خلال مديرية الشئون الاجتماعية للأسر الفقيرة.