تجهيز المدن الجامعية لتصبح مستشفيات عزل حال الحاجة لها في مواجهة «كورونا»(صور)

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح الاثنين، عددا من من المنشآت والمستشفيات الجامعية بجامعتي عين شمس والقاهرة.

وتأتي زيارة الوزير في إطار متابعة عملية تجهيز المدن الجامعية ورفع كفاءتها لتصبح مستشفيات عزل حال الاحتياج إليها ضمن خطة الطوارئ التي أعلنت عنها المستشفيات الجامعية، وتجهيزها لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد.

ووجه الوزير بسرعة توفير كافة المتطلبات الضرورية، والتأكيد علي اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الفرق الطبية وكافة العاملين بالمستشفيات الجامعية، ومتابعة عمليات التعقيم والتطهير المستمرة بها.

كما وجه الوزير بضرورة تطبيق هذه الإجراءات بجميع المدن والمستشفيات الجامعية بكافة الجامعات المصرية، واتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تحفظ سلامه الفرق الصحيه والإدارية والمرضى بالمستشفيات الجامعية.

وشدد علي ضرورة توفير كافة أدوات الوقاية والتعقيم وأدوات الكشف لجميع العاملين بالمنشآت الجامعية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.