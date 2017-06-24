تجهيز الشواطئ مطروح لإقبال المواطنين في أول أيام عيد الفطر

معتز محمودوجه المحافظ اللواء علاء أبوزيد مجلس مدينة مرسي مطروح بتجهيز الشواطئ نظرا للزيادة المتوقعة والإقبال علي المحافظة خلال أعياد الفطر المبارك وموسم الصيف ومن المنتظر بأن يصل أعداد مصطافي وزائري المحافظة خلال موسم صيف هذا العام أكثر من 9 ملايين زائر ومصطاف.ويأتى ذلك بعد قرار محافظ مطروح

معتز محمود

وجه المحافظ اللواء علاء أبوزيد مجلس مدينة مرسي مطروح بتجهيز الشواطئ نظرا للزيادة المتوقعة والإقبال علي المحافظة خلال أعياد الفطر المبارك وموسم الصيف ومن المنتظر بأن يصل أعداد مصطافي وزائري المحافظة خلال موسم صيف هذا العام أكثر من 9 ملايين زائر ومصطاف.

ويأتى ذلك بعد قرار محافظ مطروح منذ عدة أيام فتح جميع الحدائق والمتنزهات بالمجان للمواطنين ومصطافي وزائري المحافظة خلال أيام العيد ، مع تكثيف الدوريات الأمنية المتحركة من الطريق الدولي الاسكندرية مطروح وذلك بالتنسيق بين مديرية امن مطروح وقيادة المنطقة الشمالية والغربية العسكرية.

وأعلنت دار الافتاء المصرية منذ قليل أن غدا الأحد أول أيام شهر شوال واليوم هو المتمم لشهر رمضان، مع عدة دول أبرزها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وفى سياق متصل، تستعد جميع الحدائق والمتنزهات بمحافظة مطروح لفتح ابوابها بالمجان للمواطنين ومصطافي وزائري المحافظة خلال ساعات وطوال أيام عيد الفطر المبارك.

كما وجه المحافظ إلى رؤساء المدن بالمحافظة بتكثيف حملات النظافة للحدائق العامة والشوارع الرئيسية والشواطئ المختلفة بالمحافظة استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك خاصة فى ظل الإقبال المتزايد على المحافظة خلال عطلة أيام عيد الفطر المبارك وموسم الصيف.