«تجهيز أماكن عزل».. مجلس المستشفيات الجامعية يتأهب لمختلف سيناريوهات «كورونا»

خفض أعداد المترددين على العيادات الخارجية بنسبة 50%

أصدر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، 12 قرار حاسما للتعامل مع جميع سيناريوهات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، موجها التحية للطبيب المصري وجميع أعضاء الفريق الصحي والفني والإداري .

جاء ذلك خلال اجتماعا طارئ للمجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتضمنت قرارات الأعلي للمستشفيات الجامعية، أولا التأكيد على ضمان أمان الفريق الطبي من خلال استخدام واقيات مكافحة العدوى الشخصية وفق المعايير التي حددها المجلس في خطابه للسادة المديرين التنفيذيين.

وينص القرار الثاني على خفض استقبال الحالات غير الطارئة بالمستشفيات الجامعية بنسبة 70%، والثالث تجهيز أماكن عزل بكل مستشفى بما لا يقل عن 30 سريرا وإعدادها حال الاحتياج إليها.

ويتضمن القرار الرابع تدريب فرق من الأطباء والتمريض من غير تخصصات (الأمراض الصدرية – الرعاية المركزة – التخدير – الأمراض المتوطنة) للتعامل مع حالات الإصابات التنفسية الحادة وإرسال أسماء الفرق لأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية).

خامسا: خفض أعداد المترددين على العيادات الخارجية بنسبة 50% وتجهيز مكان منفصل للكشف عن مرضى الأعراض التنفسية بالعيادات الخارجية.

سادسا: التأكد من صلاحية أسًرة الرعاية وأجهزة التنفس الصناعي للكبار وللأطفال مع إرسال بيان يومي ببذلك لأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

سابعا: توجيه الشكر للطواقم الطبية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين يعملون بمستشفيات العزل التي حددتها وزارة الصحة والسكان والتأكيد على جاهزية الطواقم الطبية التي تم ترشيحها للعمل بمستشفيات العزل الأخرى لبدء العمل فور طلب وزارة الصحة .

ويشمل القرارا الثامن على التأكد من توافر الواقيات الشخصية للفرق الطبية والالتزام باستخدامها.

والقرار التاسع عزل أقسام المستشفيات التي تتعامل مع مرضى نقص المناعة (الغسيل الكلوي والأورام ….). مع تحديد حركة الدخول والخروج من تلك الأقسام أثناء فترات العمل وقصرها على أعضاء الفريق الطبي.

إما القرار العاشر فهو التأكد من وجود مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات تكفي لفترة ستة أشهر قادمة.

والقرار الحادي عشر ينص على التطهير اليومي لجميع أجزاء المستشفى بوسائل التطهير الواردة بخطة المجلس.

ويتضمن القرار الأخير التنسيق مع وكيل وزارة الصحة بكل محافظة بشأن نظام العمل بالمستشفيات وأقسام الطوارئ بكل مستشفى بما يحقق تكامل الخدمة بين المستشفى الجامعي ومستشفيات وزارة الصحة والسكان في كل محافظة.