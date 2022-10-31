تجنبا لحدوث أزمة.. ضخ كميات إضافية من الأرز بأسواق بورسعيد

نفى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وجود أزمة فى توفير الأرز، لافتًا إلى أن مصنع مضرب الأرز جنوب بورسعيد يساهم في توفير مخزون استراتيجي من محصول الأرز، الذي يعد أحد السلع الأساسية، كما أنها من الصناعات التي تدخل المنطقة الصناعية بنطاق حي جنوب بورسعيد لأول مرة.

وتفقد الغضبان مضرب الأرز جنوب المحافظة، خلال جولته التفقدية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، رافقه خلالها اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية.

واستعرض المحافظ، موقف سير العمل داخل مصنع مضرب الأرز، كما حرص المحافظ على التعرف على جودة منتج الأرز، والكميات المتوافرة بالمصنع، وذلك حرصا على التأكد من توافر مختلف السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أنه تم ضخ كميات كبيرة من الأرز بالأسواق.

وأكد أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة احتكار السلع الغذائية من قبل بعض التجار، وتتخذ إجراءات مكثفة للدفع بأكبر كمية من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة.

يذكر أن مصنع مضرب الأرز جنوب بورسعيد يقام على مساحة أربعة آلاف متر يقوم بضرب محصول الأرز بطاقة استيعابية 100 طن في اليوم الواحد، ويعمل المصنع على تعبئة وتخزين جميع أنواع الحبوب والحاصلات الزراعية والمكسرات ويوفر مخزون كافي من سلعة الأرز الاستراتيجية الهامة.

وفى سياق متصل أكد المحافظ ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والأساسية من خلال عدد من المنافذ والأسواق والجمعيات الاستهلاكية المتحركة بجميع الأحياء وكافة السلع متوفرة

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن هناك حملات تموينية مكبرة على أسواق بورسعيد للوقوف على مدى توافر الأرز وكافة السلع الإستراتيجية، حيث كلف محافظ بورسعيد مدير مديرية التموين ببورسعيد، بالقيام بحملات مكثفة للتأكد من توافر السلع في الأسواق، مشيرا أنه تم الدفع بعدد كبير من السيارات والمنافذ الحكومية والتي تجوب المحافظة لتوفير الأرز بالسعر الرسمى، وهو 15 جنيهًا، وهو متواجد حاليا بالأسواق والجمعيات الاستهلاكية.

ووجه المحافظ رسالة إطمئنان للمواطنين بتوافر كافة السلع الإستراتيجية كالارز والزيت والسكر والدقيق بصورة كافية وامنه تلبى إحتياجات المحافظة ، وناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، والحصول على المعلومات من مصدرها، والتأكد من أن مؤسسات الدولة قادرة على حماية المستهلكين وتوفير ما يلزمهم من منتجات.

ولفت المحافظ إلى أنه تم تحرير أكثر من ١٦ محضر مخالف لاحتكار السلع في عدد من المنافذ على مستوى المحافظة.

وتناشد محافظة بورسعيد، المواطنين بأهمية الوعي بالمرحلة الراهنة والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية، وعدم الالتفات للشائعات و محاولات تعطيل مسيرة التنمية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة احتكار السلع الغذائية من قبل بعض التجار، و تتخذ إجراءات مكثفة للدفع بأكبر كمية من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة.