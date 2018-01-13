تجميع توكيلات ترشيح السيسي من موظفي الضرائب

مها أبوودنعلمت "المال" من عدد من الموظفين بمصلحة الضرائب المصرية، بأن موظف بالشهر العقاري، توجه إلى مبنى المصلحة بمنطقة صقر قريش -الخميس الماضي- لجمع توكيلات منهم بالإجماع، لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي فترة رئاسية ثانية.كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أعلنت ال

مها أبوودن

علمت “المال” من عدد من الموظفين بمصلحة الضرائب المصرية، بأن موظف بالشهر العقاري، توجه إلى مبنى المصلحة بمنطقة صقر قريش -الخميس الماضي- لجمع توكيلات منهم بالإجماع، لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي فترة رئاسية ثانية.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أعلنت الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت، المقرر بدايتها 16 مارس المقبل للمصريين فى الخارج.

وتضمن الجدول الزمنى 33 قرارًا بإجراءات الانتخابات، وأعلن “لاشين” أن فتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءًا من 20 وحتى 29 يناير الجارى، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.