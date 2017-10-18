تجميد مفاوضات بيجو- سيتروين مع 7 موردين للصناعات المغذية

أحمد عوضكشف حسام عبد العزيز، عضو مجلس إدارة شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات، عن تجميد مفاوضات «بيجو- سيتروين» العالمية، مع سبعة الموردين للصناعات المغذية، لحين وضوح الرؤية لمشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات، التي تتم مناقشتها حاليًّا بمجلس النواب.كانت قد وافقت شركة &laqu

أحمد عوض

كشف حسام عبد العزيز، عضو مجلس إدارة شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات، عن تجميد مفاوضات «بيجو- سيتروين» العالمية، مع سبعة الموردين للصناعات المغذية، لحين وضوح الرؤية لمشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات، التي تتم مناقشتها حاليًّا بمجلس النواب.





كانت قد وافقت شركة «سنيسى sneci» المغربية، المستشار الفنى والمالى لمجموعة «بيجو- سيتروين» العالمية، على التقييم الفني لمجموعة 7 مصانع للمكونات والصناعات المغذية للسيارات؛ لتصدير منتجاتها إلى خطوط إنتاج «بيجو- سيتروين» هى: “المصرية لأكسات السيارات، أوتو كوول للتكييفات، مصانع جريش للزجاج، بويزين إيجيبت، والكنترول الصناعى، الترياق للضفائر، إيداكوا”.

وأوضح عبد العزيز، لـ”المال”، أن المفاوضات التي تم تدشينها كانت تستهدف الاستفادة من الحوافز المتضمنة بقانون “استراتيجية السيارات”، متوقعًا أن تستكمل المفاوضات مرة أخرى، بعد الإعلان عن القانون المرتقب.

وأشار إلى أن خطط شركات ومصانع الصناعات المغذية ترتكز على فتح أسواق تصديرية جديدة دون الاقتصار على السوق المحلية، بالتزامن مع تراجع حجم مبيعاتها من إجمالى الكميات المورَّدة لمصانع السيارات، التي شهدت تراجعًا كبيرًا خلال الآونة الماضية.

ولفت إلى أن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يعتزم مخاطبة شركات ومصانع السيارات الكينية؛ لبحث آلية تصدير المكونات المصرية للسيارات، إلى خطوط إنتاج تلك المصانع.