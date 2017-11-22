تجميد عضوية مهندس بالمصريين الأحرار لتورطه في قضايا فساد

إيمان عوف قررت نقابة المهندسين، تجميد عضوية المهندس مايكل نبيل نجيب اندراوس عضو مجلس النقابة بالإسكندرية -وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار – بعد الاطلاع على تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن مخالفات مالية تصل إلى مليونى جنيه. وشمل القرار، إحالة المهندس مايكل نبيل نجيب إلى التحقيق في

إيمان عوف

قررت نقابة المهندسين، تجميد عضوية المهندس مايكل نبيل نجيب اندراوس عضو مجلس النقابة بالإسكندرية -وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار – بعد الاطلاع على تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن مخالفات مالية تصل إلى مليونى جنيه.

وشمل القرار، إحالة المهندس مايكل نبيل نجيب إلى التحقيق فيما نسب إليه بشأن مناقصة فرش مصيف المعمورة، على أن يتم التحقيق بواسطة المستشارة القانونية والشئون القانونية بالنقابة العامة، وتجميد مجلس إدارة نادى سابا باشا بالإسكندرية اعتبارًا من تاريخه، وتكليف فريق عمل قانونى لمتابعة ما اتخذته رئيسة النقابة الفرعية بالإسكندرية من إحالة المخالفات المالية لنيابة الأموال العامة.

وشلكت لجنة المتابعة، برئاسة المهندس هانى قابيل، لمراجعة إجراءات تقييم أثاث مصيف نقابة المهندسين بالمعمورة، ووجهت التوصية للمهندسة رئيسة النقابة بوقف العاملين بإدارة المناقصات والعقود وإحالتهم للتحقيق، للوقوف على صحة ماتم من إجراءات خاصة بالمناقصات والعقود خلال فترة عملهم وموافاة اللجنة بما تم على وجه السرعة، وتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير العمل بالإدارة لحين انتهاء التحقيق، واستمرار قرار إيقاف صرف أى مبالغ لمورد أعمال أثاث مصيف نقابة المهندسين بالمعمورة.