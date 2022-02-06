نقل وملاحة

تجميد إجراءات ضم «أبو زنيمة الصناعية» لـ«اقتصادية قناة السويس»

تم تجميد المشروع بسبب الصعوبات المتعلقة بنقل تبعية المنطقة إداريا
أماني العزازي 11:27 ص, الأحد, 6 فبراير 22 11:27 ص, الأحد, 6 فبراير 22

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تسببت جائحة كورونا فى تجميد مشروع ضم المنطقة الصناعية بأبو زنيمة التابعة لمحافظة جنوب سيناء إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لـ قناة السويس ، رغم موافقة مجلس إدارة الهيئة منذ 3 سنوات تقريبا.

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أنه تم تجميد المشروع بسبب الصعوبات المتعلقة بنقل تبعية المنطقة إداريا، لاسميا وأنها تحت إدارة محافظة جنوب سيناء، فضلا عن تأثير جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية بشكل عام.

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ولفتت إلى أنه كان من المخطط وفقا لدراسات جدوى المشروع وخطواته الإجرائية، أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اقتصادية قناة السويس لضم المنطقة الص 1 بتاريخ 24 مايو 2021 بالترخيص لشركة سيناء للمنجنيز التابعه للشركه القابضه للصناعات الكيماوية بإدارة وتشغيل وصيانة ميناء أبو زنيمة التعدينى لاستخدامها فى تداول المنتجات الخاصه بالشركه، وذلك يعد ايضا احد اسباب تجميد ضم المنطقة.

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وتعمل الهيئة الاقتصادية حاليا على رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية لميناء الطور الذى يمثل أحد أهم الموانى الإستيراتيجية لجنوب سيناء وتتمثل الفرص الإستثمارية فى الميناء فى إنشاء محطات لتداول الصب الجاف والحاويا.

ويعود إنشاء المنطقة الصناعية بأبو زنيمة لعام 2015، وقيام مطور صناعى صينى بتنفيذ البنية التحتية بتكلفة 5 مليارات جنيه.

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وتعد أبو زنيمه أقدم المناطق المعروفة فى سيناء حيث كان بها ميناء فرعونى لنقل الفيروز والنحاس من سيناء الى منطقة طبية الأقصر، وبقية مناطق مصر وتبعد 80 كيلو مترا عن رأس سدر وتبلغ مساحتها 5000 كيلو متر مربع.

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بقلم أماني العزازي

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