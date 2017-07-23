تجمع الإسكندرية: الحكومات المتعاقبة سلبت الفقراء مكاسب ثورة يوليو

مها يونسقال بيان صادر اليوم عن حزب التجمع بالإسكندرية، إن الذكرى الـ 65 لقيام ثورة 23 يوليو المجيدة تأتى اليوم فى ظل ظروف صعبة فقد فيها الملايين من فقراء مصر أهم ما اكتسبوه وما حققته لهم الثورة منذ قيامها وحتى رحيل قائدها جمال عبد الناصر.وأضاف البيان " أن الديون التى تراكمت على مدى قرابة 43 عام

مها يونس

قال بيان صادر اليوم عن حزب التجمع بالإسكندرية، إن الذكرى الـ 65 لقيام ثورة 23 يوليو المجيدة تأتى اليوم فى ظل ظروف صعبة فقد فيها الملايين من فقراء مصر أهم ما اكتسبوه وما حققته لهم الثورة منذ قيامها وحتى رحيل قائدها جمال عبد الناصر.

وأضاف البيان ” أن الديون التى تراكمت على مدى قرابة 43 عاما وفوائدها بالإضافة إلى قروض صندوق النقد والبنك الدوليين وشروطهما برفع الدعم عن جميع السلع والخدمات ووقف التعيينات وبيع ما تبقى من شركات وبنوك والتى أنشأها وطورها المصريون من جهدهم وعرقهم وتضحياتهم، يدفع ثمنها الآن الفقراء فقط “.

وقال أحمد سلامة أمين إعلام الحزب إن تلك السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة رفضها جمال عبد الناصر منذ قيام الثورة ليقينه بأن شروط الاقتراض تقضى على آمال ملايين الفقراء فى تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادى وتجر البلاد الى التبعية للغرب.

وأضاف “سلامة” أن الدروس المستفادة من الثورة كان من أهمها تعبئة جميع المصريين للتصدى للمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه البلاد والالتفاف حول القيادة السياسية لمواجهتها بتعزيز الانتماء للوطن، وذلك بتحقيق العدالة والمساواة وضرب الفساد وتوفير الحياة الحرة الكريمة للمواطنين.