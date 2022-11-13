شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تكثف جهودها لسحب مياه الأمطار من الشوارع

شهدت مناطق غرب الإسكندرية وتحديدا العجمي تساقط أمطار متوسطة خلال صباح اليوم، وترتب عليها وجود بعض تجمعات الأمطار الكبيرة وتراكم للمياه في العديد من الشوارع الفرعية وبعض الشوارع الرئيسية، ما انعكس على حركة سير المواطنين والمركبات فى بعض الأحيان .

وقامت “المال” بجولة ميدانية على بعض الأماكن التي بها تجمعات مياه لرصد حجم تجمعات المياه على الطبيعة.

وخلال تلك الجولة رصدت “المال” ارتفاعا كبيرا فى منسوب المياه ليتخطى بعض الأرصفة فى بعض الشوارع الفرعية، حيث استعان المواطنون ببعض سيارت النصف نقل للتمكن من التحرك بعد أن أصبحوا عالقين وغير قادرين على التحرك.

وفى بعض الشوارع الرئيسية لم يكن الوضع أفضل حالاً ولم يختلف الوضع كثيرا، بل شهد نتائج سلبية نتيجة توقف بعض السيارات وتعطلها عن العمل بعد المروور فى تجمعات الأمطار الكبيرة.

وأدى تعطل السيارات وتوقفها إلى بعض الشلل المرورى فى بعض الأحيان ، فيما قام شباب متطوعون بالنزول إلى برك المياه ودفع السيارات المتعطلة لمحاولة فتح الطريق .

وعلى جانب آخر رصدت “المال” محاولات كبيرة مبذولة من شركة الصرف الصحى بالإسكندرية لدفع العديد من الشاحنات لرفع المياه، حيث تعمل الشركة علي إنهاء رفع التجمعات بكامل المنطقة في اقرب وقت ممكن بواسطة معدات وسيارات الشركة.

كما رصدت الاستعانة بمجموعة سيارت شفط مياه تابعة لإحدى شركات البترول العامة، ضمن الجهود لرفع تراكمات المياه بهدف تحسين السيولة المرورية .

وفى سياق متصل قام اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالتوجه لمنطقة العجمي ليتابع أعمال شفط تجمعات المياه ببسبب الأمطار الغزيرة.

وكشفت مصادر فى شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لـ “المال” أنه تم توجيه عدد من السيارات من عدة مناطق إلى العجمى للسيطرة على تجمعات الأمطار.. كما ناشدت الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن ١٧٥ أو على رسائل صفحة الشركة على “فيس بوك”.