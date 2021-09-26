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تجربة قيادة «هوندا سيتي».. تعرف على السعر والمواصفات (فيديو)

تقدم بأسعار تبدأ من 345 إلى 360 ألف جنيه
المال - خاص 12:38 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21 12:38 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

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حددت شركة «النيل للتجارة والهندسة – الفطيم مصر» الوكيل الحصري للعلامة اليابانية «هوندا» في مصر، أسعار سيارات «هوندا سيتي» موديل 2021 الفئة الأولى «LX» بقيمة بلغت 345 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «LX SPORT» بنحو 360 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال سبتمبر الحالى.

ينتمي طراز «هوندا سيتي» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هوندا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 21.1 كم/ متر.

الأبعاد الخارجية

الطول4553 مم
العرض1748 مم
الارتفاع1467 مم
سعة خزان الوقود40 لتر
سعة الشنطة الخلفية506 لترات
هوندا سيتي

مواصفات هوندا سيتي 2021

دعمت سيارات «هوندا سيتي» ببعض المواصفات ووسائل الأمان «عدد 2 وسادة هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني مع خاصية التحكم فى الجر Hill Start Assist، نظام مراقبة ضغط الإطارات».

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وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «جنوط رياضية 15 بوصة، مصابيح أمامية هالوجين، امكانية تشغيل المحرك من خلال الريموت، ومثبت السرعة، وخاصية الدخول الذكي، وزر تشغيل المحرك، وإمكانية فتح الشنطة الخلفية بدون استخدام المفتاح، وكاميرا خلفية، وعجلة القيادة متعددة المهام، ومرايات جانبية كهربائية، ومصد خلفي، ومكييف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية، إمكانية طي المقاعد الخلفية».

سعر هوندا سيتي

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية “أبل كار بلاي- ويب لينك”، عدد 2 مدخل USB، وغيرها”.

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هوندا سيتي 2021

تقدم سيارات «سيتي 2021» – الفئة الثانية – بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب LED، ومرايات جانبية كهربائية Sporty Black، ومصعد خلفي رياضي، وعجلة القيادة مزودة مبدل للسرعات من خلال عجلة القيادة، وغيرها».

هوندا سيتي 2021
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بقلم المال - خاص

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