تجربة قيادة سيارة «بيجو 3008» موديل 2021 (فيديو)

قدرت شركة «مانسكو» الوكيل الحصري للعلامة الفرنسية «بيجو» فى مصر، أسعار سيارات «بيجو 3008» موديل 2021 الفئة الأولى «Active Pack» عند مستوى 510 آلاف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Allure Pack» بنحو 560 ألفًا، والفئة الثالثة «GT» بـ635 ألفًا، والفئة الثالثة «GT – Red interior» بـ640 ألفًا، والفئة الخامسة «GT Pack» بـ685 ألفًا، والفئة السادسة «GT Pack – Red interior» بـ690 ألف جنيه في السوق المحلية خلال يونيو الحالى.

ينتمي طراز «بيجو 3008» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى مدة زمنية 8.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4447 مم العرض 1841 مم الارتفاع 1615 مم سعة الشنطة الخلفية 520 لترًا

مواصفات بيجو 3008 موديل 2021

دعمت سيارات «بيجو 3008» موديل 2021 الفئة الأولى «Active Pack» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، «الوسائد الهوائية للسائق الأمامى والراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وبرنامج تدعيم الفرامل ABA، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، ونظام تنبيه للسائق، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وإمكانية تثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية، ونظام مانع إدارة المحرك “ايموبليزر”.

وزودت بالعديد من التجهيزات والكماليات ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية بإضاءة LED، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وجنوط 17 بوصة، ومكيف هواء أوتوماتيك مع وجود مخارج خلفية، وإمكانية التحكم فى المقاعد الأمامية، ولوحة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة، وفرامل يد كهربائية، ومسند يد أمامي خلفي، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وشاشة وسائط 8 بوصة، ومرآة ذاتية التعتيم، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين، وحساسات مطر، و كاميرا خلفية».

وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من (عدد 6 مكبرات صوتية- بلوتوث- مدخل USB مع إمكانية ربط الهواتف المحمول مع التطبيقات الذكية – شاحن لاسلكي للهواتف، وغيرها).

بيجو 3008 موديل 2021

زودت طرازات «بيجو 3008» فئة «Allure Pack» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، بالإضافة إلى بعض الكماليات ومنها «جنوط رياضية 18 بوصة، وإمكانية فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًّا، وفتحة سقف بانوراما، وفرش المقاعد من القماش والجلد، وإمكانية التحكم فى مقعد السائق كهربائيًّا مع خاصية التدليك وتدفئة المقاعد، وغيرها».

تقدم سيارات «بيجو 3008» موديل 2021 فئة «GT» بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «إمكانية التحكم كهربائيًّا بمقعد السائق، وخاصية التدليك والتدفئة للمقاعد الأمامية، وخاصية التحكم في مستوى إضاءة المصابيح الأمامية، ومخرج عادم خلفي ثنائي الفتحات، وشعار GT Line على الجسم الخارجي للسيارة، ومقاعد جلد، وغيرها».

تحتوى طرازات «بيجو 3008» فئة «GT Pack» على كافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «جنوط 19 بوصة، وخاصية الركن الذاتي، وكاميرا أمامية و خلفية، وشاشة متعددة الوظائف 10 بوصة، وغيرها».