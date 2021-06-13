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تجربة قيادة «جاك JS4» موديل 2021 (تفاصيل السعر والمواصفات)

تقدم الفئة الأولى بسعر 285 ألف جنيه
المال - خاص 7:29 م, الأحد, 13 يونيو 21 7:29 م, الأحد, 13 يونيو 21

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أعلنت المجموعة العربية المتحدة «القصراوى جروب»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «جاك» في مصر، أسعار سيارات «جاك JS4» موديل 2021 الفئة الأولى «Deluxe» بقيمة بلغت 285 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Ultimate» بنحو 305 آلاف جنيه فى السوق المحلية، خلال يونيو الحالي.

ينتمي طراز «جاك JS4» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يولد قوة 147 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز “CVT”.

الأبعاد الخارجية

الطول4410 مم
العرض1800 مم
الارتفاع1660 مم
قاعدة العجلات2620 مم
سعة الشنطة الخلفية520 لتر
سعر جاك JS4

مواصفات «جاك JS4» موديل 2021

دعمت سيارات «جاك JS4» موديل 2021 الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان ومنها «عدد 6 وسائد وستائر هوائية أمامية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق، و توزيع إليكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، ومساعد فرامل هيدروليكي بجانب أنظمة المساعدة عند المرتفعات، وعدد 4 حساسات خلفية، وكاميرا خلفية، وتحذير صوتي عند نخطي السرعات المحددة، ونظام حساسات ضغط الإطارات، وإنذار أحزمة الأمان الخلفية، وغيرها”.

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وزودت بمجموعة من الكماليات الأخرى ومنها «مفتاح ذكي لإدارة المحرك وفتح السيارة، ونظام مثبت السرعات، وفرامل انتظار كهربائية، خاصية طي المقاعد الخلفية، ومسند يد أمامي/ خلفي مركزي، وفتحة سقف كهرباء، حامل أمتعة علوى، وإطارات رياضية 17 بوصة،/ وزجاج خلفي ملون، ونوافذ كهربائية، وإضاءة ترحيب، مصابيح ضباب، حساسات إضاءة مع خاصية تعديل مستوى المصابيح الامامية، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (عدد 6 مكبرات صوتية، وعدد 3 مداخل USB أمامي وخلفي، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، وراديو، وبلوتوث، وغيرها).

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جاك JS4

جاك JS4 موديل 2021

تقدم طرازات «جاك JS4» فيس ليفت الفئة الثانية بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «إضاءة نهارية LED للمصابيح، ونوافذ كهربائية تعمل بضغطة واحدة، وخاصية فتح غلق النوافذ عن طريق الريموت، مرايات جانبية كهربائية، شاشة عدادات رقمية 10.25 بوصة».

وتحتوى على بعض الكمياليات الأخرى ومنها «خاصية تحذير عند مغادرة الحارة المرورية، ونظام التحذير عند الاصطدام الأمامي، ونظام مراقبة النقاط العمياء، وخاصية تحذير عند اقتراب سيارات أخرى عند الخروج من المركبة، وكاميرا بتقنية 360 درجة، إنذار أحزمة الأمان الخلفية، وخاصية سخان حراري بالمقاعد الامامية، وإمكانية ضبط مقعد السائق كهربائيًا، وخاصية فتح باب الشنطة الخلفية كهربائيًا، وغيرها».

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جاك JS4
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بقلم المال - خاص

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