تجديد وإحلال 25 مدرسة فى الثغر بتكلفة 251.3 مليون جنيه

تُجرى هيئة الأبنية التعليمية بالإسكندرية أعمال الإنشاء والتجديد والإحلال لنحو 25 مدرسة بإجمالى 452 فصلا بتكلفة تبلغ 251.334 مليون جنيه ليدخل أغلبها الخدمة ضمن العام الدراسى الجديد( 2022/ 2023) لمواكبة زيادة عدد الطلاب بمرحلة التعليم الأساسى، وفقاً لتصريحات مصدر مسئول فى هيئة الأبنية التعليمة بالمحافظة.

كانت نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية التقت مؤخرا المهندس أحمد عبد الكريم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، لدراسة موقف الإنشاءات الجديدة والتوسعات الرأسية والأفقية لخفض الكثافات بالفصول، والوقوف على آخر المستجدات فى الصيانة الشاملة والبسيطة استعدادًا للعام الدراسى الجديد.

وفصّل المصدر المسئول إجمالى تكلفة الـ 25 مدرسة، موضحا أن الهيئة ستقوم بأعمال الصيانة والإحلال والإنشاء لنحو 23 مدرسة بإجمالى 416 فصلا بتكلفة 197.158 مليون جنيه، موزعة على 5 إدارات تعليمية بمدينة برج العرب بإجمالى 36 فصلا لمدرستين بإدارة المنتزة التعليمية بقيمة 38.928 مليون، و119 فصلا فى 6 مدارس بإدارة شرق التعليمية بتكلفة إجمالية 51.864 مليون، و33 فصلا بمدرسة بإدارة وسط التعليمية بتكلفة إجمالية 13.227 مليون.

يأتى ذلك بالإضافة إلى تأهيل 57 فصلا فى 4 مدارس بإدارة العجمى التعليمية بإجمالى تكلفة 25.403 مليون جنيه، و87 فصلا فى 4 مدارس بإدارة العامرية التعليمية بإجمالى تكلفة 27.923 مليون، و84 فصلا فى 6 مدارس بإدارة مدينة برج العرب التعليمية بنحو 39.813 مليون.

ووفقا للمصدر، تواصل هيئة الأبنية التعليمية أعمال الإنشاء والتأهيل ضمن مبادرة «حياة كريمة» فى مدرستين بنطاق مدينة برج العرب غرب محافظة الإسكندرية، والتى تتضمن 36 فصلا بواقع فصل ابتدائى و10 ثانوى زراعى، فضلا عن إحلال جزئى فى 26 فصلا بإجمالى قيمة تعاقدية 18.176 مليون.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأبنية التعليمة كانت سَلَمَت مؤخرا، أعمال إنشاء وتأهيل مدرسة فى مدينة برج العرب تتضمن 14 فصلا بقيمة تعاقدية بلغت نحو 2.635 مليون جنيه لتدخل الخدمة العام الدراسى الجديد.

كان محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف أكد – فى تصريحات صحفية سابقة – أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب للطلاب، وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، خاصةً فيما يختص بالتوسع فى بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد ممكن من الطلاب للحد من التكدس فى الفصول خاصةً فى المناطق الأشد احتياجا لوجود مدارس.