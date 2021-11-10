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تجديد ندب محمد الشرقاوي معاونًا لوزير التعليم العالي للتمويل والاستثمار

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتجديد ندب الدكتور محمد رمضان الشرقاوي، المدرس بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة للعمل معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتمويل والاستثمار. جدير بالذكر أن محمد الشرقاوي حصل على…

المال - خاص 12:40 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21 12:40 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21

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أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتجديد ندب الدكتور محمد رمضان الشرقاوي، المدرس بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة للعمل معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتمويل والاستثمار.


جدير بالذكر أن محمد الشرقاوي حصل على درجة الدكتوراه فى البنوك و التمويل من جامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة البريطانية.

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و حاضر في عدد من الجامعات البريطانية منها هيرويت وات، استراثكلايد، وإدنبرة، فضلاً عن أنه عضو بالجمعية الأمريكية للتمويل و جمعية المحاسبة والتمويل البريطانية، بالإضافة إلى مشاركته فى العديد من المؤتمرات الدولية وورش العمل حول التمويل والاستثمار.

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بقلم المال - خاص

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