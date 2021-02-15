تجديد قيد ثلاث شركات لوساطة التأمين والإعادة ( مستند)

أصدر المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ثلاثة قرارات، بتجديد قيد، ثلاث شركات، إثنتين منهما تعملان في وساطة التأمين المباشر، والثالثة، تزاول نشاط السمسرة بإعادة التأمين.

وتضم قائمة الشركات الثلاث، الصادر بشأنها القرارات رقم 27 و30 و31 لسنة 2021 ، كلًا من “النور” لوساطة التأمين و”أتش أي بي” لوساطة التأمين و”أفروديت” لوساطة إعادة التأمين.

ووفقًا للقرار 27 لسنة 2021 ، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، علي تجديد قيد شركة النور لوساطة التأمين، بسجل وسطاء التأمين ( شخص إعتباري) بالهيئة ، علي أن يسري هذا القرار لمدة ثلاث سنوات ، إعتبارًا من 8 فبراير الجاري.

من ناحية أخري، تضمن القرار رقم 30 لسنة 2021 ، تجديد قيد شركة ” أتش اي بي” لوساطة التأمين، بسجل وسطاء التأمين ( شخص إعتباري) بالهيئة ، علي أن يسري هذا القرار لمدة ثلاث سنوات ، إعتبارًا من 22 من شهر مارس المقبل.

ووفقًا للقرار 31 لسنة 2021 ، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، علي تجديد قيد شركة ” أفروديت” لوساطة إعادة التأمين، بسجل وسطاء إعادة التأمين ( شخص إعتباري) بالهيئة ، علي أن يسري هذا القرار لمدة ثلاث سنوات ، إعتبارًا من 21 من شهر ديسمبر الماضي.

ويقوم نشاط الوساطة في مجال التامين علي تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول علي أنسب الشروط والاسعار للتأمين علي ممتلكاتهم ومعاونتهم فنيا في حالة الحوادث للحصول علي تعويض عادل من شركة التأمين مقابل الحصول علي نسبة من القسط كعمولة وتختلف من فرع تأميني لاخر ومن عملية لاخري بما يتوافق مع استراتيجية كل شركة تأمين.

فيما يقوم نشاط السمسرة في مجال اعادة التأمين علي التوسط بين شركات التأمين في السوق المحلية وشركات الاعادة في الخارج في خطوة تستهدف جلب افضل المزايا الفنية والمالية من خلال زيادة عمولات الاعادة وزيادة الطاقات الاستيعابية والمرونة في قبول المخاطر.