تجديد شهادة الأيزو 9001/2015 لجامعة القاهرة ثلاث سنوات

المال - خاص أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الخميس، عن تجديد شهادة الأيزو ٩٠٠١/٢٠١٥ للجامعة، والتي تشمل الأمانة العامة ومركز جامعة القاهرة، لضمان جودة التعليم والاعتماد، لمدة ثلاث سنوات قادمة. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك، الثلاثاء…

المال – خاص

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الخميس، عن تجديد شهادة الأيزو ٩٠٠١/٢٠١٥ للجامعة، والتي تشمل الأمانة العامة ومركز جامعة القاهرة، لضمان جودة التعليم والاعتماد، لمدة ثلاث سنوات قادمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك، الثلاثاء الماضي، بحضور رئيس الجامعة، والنواب، وأمين عام الجامعة، ومسؤلو المؤسسة المانحة لشهادة الأيزو 9001/2015RUSSIAN” REGIST MIDDLE EAST”، ومسؤلو مركز جامعة القاهرة لضمان الجودة والاعتماد، ومديرو الإدارات التابعة للأمانة العامة للجامعة.

يشار إلى أن هذه الشهادة هي أكبر الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية، والتي تقوم علي التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الإداري الفعلي، واستيفاء معايير مصلحة المستفيد من الخدمات المقدمة، والمعايير المطلوبة لجودة الجهاز الإداري.

وتعتمد معايير الأيزو علي توافر التخطيط ومؤشرات التنفيذ وآليات قياس رضاء العملاء، وإجراءات التصحيح التي يتم إتخاذها لضمان رضا المجتمع عن خدمات الجامعة المختلفة.

وبدأت زيارة المؤسسة الروسية المانحة للأيزو يومي 19 و 20 مارس 2018، بمقابلة رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، وخلال اليومين بمراجعة كافة الوثائق والمستندات الورقية والإلكترونية وعمل جولات ميدانية داخل أروقة الجامعة للتأكد من الواقع الفعلي، الذي يرقي بالتوصية لتجديد شهادة الأيزو لثلاث سنوات قادمة.

وأكد الخشت قيام أعضاء هيئة التدريس ومديري العموم بالجامعة علي تيسير مهمة اللجنة وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة، وتوفير متطلبات ومعايير الأيزو التي تعتمد علي مجموعة من المبادئ وضعها خبراء مواصفات الأيزو حول أداء الجهاز الإداري والمعايير الموضوعية لجودته، والتي تتم من خلال المراجعات الدورية وحل المشاكل أثناء التنفيذ والتدقيق لإستيفاء متطلبات الجودة، مؤكداً أن الاعتماد ليس هو الغاية بالنسبة للجامعة، ولكن جامعة القاهرة تسعي للتميز و خدمة الدولة والمجتمع بكل جدية.

وقدم الشكر للعاملين بالجامعة لجهودهم نحو الارتقاء بالجهاز الإداري للجامعة والوصول به إلي درجة من الرضاء المجتمعي، كما قدم الشكر لمركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم والإعتماد، لافتاً إلى ضرورة الاستمرار في عملية التطوير الإداري التي تخدم العملية التعليمية والبحثية.