تجديد حبس معتقلي الدفوف بالنوبة للمرة الثالثة

إيمان عوفوسط تواجد أمني كثيف داخل محكمة أسوان الابتدائية، قررت المحكمة تجديد حبس 24 شابا من أهالي النوبة، وذلك في اتهامهم بالتحريض على التظاهر، والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور، وتلقي التمويل".وكانت قوات الأمن المصرية، قد ألقت القبض على محموعة من الش

إيمان عوف

وسط تواجد أمني كثيف داخل محكمة أسوان الابتدائية، قررت المحكمة تجديد حبس 24 شابا من أهالي النوبة، وذلك في اتهامهم بالتحريض على التظاهر، والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور، وتلقي التمويل”.

وكانت قوات الأمن المصرية، قد ألقت القبض على محموعة من الشباب من حديقة درة النيل بمحافظة أسوان يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر الماضي، وهو اليوم الموافق لما يعرف بـ “يوم التجمع النوبي” من كل عام – دعا لها الكتل والكيانات النوبية بأسوان تحت شعار “العيد في النوبة أحلى”.

وكانت المسيرة تهدف إلى إقامة حفلات غنائية وقيام القيادات النوبية بالمطالبة بحقوق النوبيين التاريخية، ورفض لممارسات الدولة من مماطلتها تجاه تنفيذ المادة الدستورية رقم 236 وإصدار القرارات الظالمة ومنها القرار الجمهوري رقم 444 لعام 2014 والذي صدرت توصية من هيئة المفوضين من مجلس الدولة مؤخرا بإلغائه.