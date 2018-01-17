تجديد حبس محافظ المنوفية 15 يوما بتهمة تلقي رشوة

نجوى عبد العزيزجدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود حمدى، حبس هشام عبد الباسط محافظ المنوفية وأحمد سعيد أحمد مبارك، مهندس ميكانيكي وعاصم أحمد فتحى رجل أعمال 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وحضر المحافظ والمتهمين مع حراسة مشددة وعقدت الجلسة في غرفة المداولة.وكان

نجوى عبد العزيز

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود حمدى، حبس هشام عبد الباسط محافظ المنوفية وأحمد سعيد أحمد مبارك، مهندس ميكانيكي وعاصم أحمد فتحى رجل أعمال 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وحضر المحافظ والمتهمين مع حراسة مشددة وعقدت الجلسة في غرفة المداولة.

وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، قد أمر بحبس هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ورجلي أعمال آخرين، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، لاتهامهم في قضية رشوة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، باشرت تحقيقاتها مع المتهمين وتم تشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق مع المتهمين الثلاثة.

وأسندت النيابة إلى المحافظ المتهم الاتهام بارتكاب جريمة طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة العمومية التي يشغلها، كما أسندت النيابة إلى رجلي الأعمال المتهمين تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على محافظ المنوفية ورجلي الأعمال المتهمين، بعدما كشفت التحريات تورطهم في وقائع رشوة.

وأجرت النيابة مواجهه بين المتهمين فى قضية الرشوة.