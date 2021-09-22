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تجديد حبس علاء حسانين «نائب الجن» لاتهامه بتهريب الآثار

45 يوما
المال - خاص 5:28 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21 5:28 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

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قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس علاء حسانين المعروف بـ”نائب الجن والعفاريت” لاتهامه بتمويل وتهريب الآثار، 45 يوما.

كما رفضت الاستئناف المقدم من رجل الأعمال حسن راتب، على قرار تجديد حبسه على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقضية الآثار الكبرى.


كانت النيابة العامة قد قررت حبس كافة المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وأصدرت المحكمة المختصة قرارًا بمد حبسهم 15 يوما، وأمر النائب العام مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ علاء حسانين وحسن راتب، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات. 

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كتبت نجوى عبد العزيز

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