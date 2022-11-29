نجوى عبدالعزيز

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبين القناطر الجزئية بالقليوبية، تجديد حبس عاطل، حاول إدخال كمية من المواد المخدرة داخل الأطعمة دجاج لصديقه المحبوس داخل سجن مركز شرطة شبين القناطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما استعجلت تقرير المعمل الجنائي حول فحص تلك المواد المضبوطة بحوزة المتهم.تجديد حبس عاطل حاول إدخال مخدرات داخل دجاجة لصديقه المسجون

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط عاطل حاول إدخال كمية من المواد المخدرة والأقراص، وإخفائها داخل الأطعمة المعدة لصديقه، المحبوس بسجن مركز شرطة شبين القناطر، على ذمة أحد قضية سرقة بالإكراه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائى لفحصها.وكان ضباط مباحث المركز من ضبط عاطل حاول إدخال كمية من المواد المخدرة والأقراص، وإخفائها داخل الأطعمة المعدة لصديقه، المحبوس بسجن مركز شرطة شبين القناطر، على ذمة أحد قضية سرقة بالإكراه.وبالمعاينة والفحص تم ضبط “ن س م”، 24 سنة، حاول إدخال كمية من المواد المخدرة والأقراص، وإخفائها داخل الدجاجة المعدة لصديقه أ ف م”، 23 سنة، عاطل، المحبوس.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد إدخالها لصديقه المحبوس بسجن المركز، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق بها.