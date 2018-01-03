تجديد حبس صحفى فى قضية مكملين 15 يومًا

إيمان عوف قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الصحفي أحمد عبد العزيز 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 977 لسنة 2017، حصر تحقيق أمن الدولة العليا، وذلك لاتهامه بالانتماء للخلية الإعلامية لقناة مكملين التابعة لجماعة الإخوان المسلمين. وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفيين أحمد عبد ا

إيمان عوف



قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الصحفي أحمد عبد العزيز 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 977 لسنة 2017، حصر تحقيق أمن الدولة العليا، وذلك لاتهامه بالانتماء للخلية الإعلامية لقناة مكملين التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفيين أحمد عبد العزيز وحسام السويفي أثناء تنظيم وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين ضد قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لتل أبيب، وتم التحقيق معهما أمام نيابة أمن الدولة، ووجهت لهما اتهامات بالانتماء للإخوان المسلمين، وضمهم للقضية 977 المعروفة إعلاميا باسم مكملين، وتم فصل التحقيق بينهما، بحيث يتم عرض عبد العزيز أمام وكيل نيابة، والسويفي أمام وكيل آخر في دائرة أخرى.