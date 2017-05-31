تجديد حبس شقيق قائد خلايا تفجيرات الكنائس

نجوى عبد العزيز جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باعتناق الأفكار التكفيرية وتوجب قتال قوات الأمن، واستباحة دماء وأموال المسيحيين في القضية رقم 1040 لسنة 2016 المعروفة إعلاميًّا بـ"خلية تفج



نجوى عبد العزيز

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باعتناق الأفكار التكفيرية وتوجب قتال قوات الأمن، واستباحة دماء وأموال المسيحيين في القضية رقم 1040 لسنة 2016 المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية تفجير الكنيسة البطرسية”.

وأشارت مصادر، إلى أن المتهمين الذين تم تجديد حبسهم على ذمة التحقيقات هم: عمر سعد عباس إبراهيم، شقيق المتهم الهارب عمرو سعد قائد خلايا الصعيد والعقل المدبر لتفجيرات الكنائس الهارب، و2 آخرين.

وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرر إحالة 48 متهمًا بـ”تفجيرات الكنائس”، للقضاء العسكري، لاتهامهم بتولي جماعة إرهابية وتأسيس خليتين بمحافظتي القاهرة وقنا، والانضمام إليها والمشاركة فيها، وارتكابهم وقائع تفجير الكنائس الثلاث (البطرسية بالعباسية ومار مرقس بالإسكندرية ومارجرجس بالغربية) وقتل والشروع في قتل مرتاديها وقوات تأمينها.