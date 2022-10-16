تجديد حبس سامر المدني لاتهامه ووالده بالتعدي على شقيق زوجة والده وتعذيبه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس مطرب المهرجانات الشهير سامر المدني ووالده، لاتهامهما بضرب أحد أصدقاء طليق زوجة الأول، بمنطقة الطالبية بالجيزة.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الطالبية بلاغا من عمرو المدني ونجله مطرب المهرجانات الشهير سامر المدني (طرف أول)، وأحد أصدقاء طليق زوجة الأول (طرف ثاني)، يتهم كل منهم الآخر بالسب والشتم والضرب.

وتوصلت التحريات إلى أن الطرف الأول (سامر ووالده) تمكنا من ضبط الطرف الثاني حال تواجده أمام العقار سكنهما وقررا بقيامه بإرسال رسائل سب وشتم على هاتف زوجة الأول من الطرف الأول.

وأضافت التحريات أنه على علاقة صداقة مع طليق زوجة الأول، وتعدى أفراد الطرف الأول على الأخير بالضرب والسب والشتم.

وقالت المجني عليها في أقوالها، إنها تزوجت من والد سامر المدني مطرب المهرجانات وأخفى زواجه منها على زوجته الأولى ووالدة المطرب، إلا أن الأمر انكشف وعلمت الزوجة الأولى واقعة الزواج الثانية، وشك والد المطرب في زوجته الثانية.

وأضافت المجني عليها، أنه وبعد شك والد المطرب خطف شقيقها هو ونجله وتعديا عليه بالضرب والسحل، وتجريده من ملابسه، وكذلك قيامهما بتصويره، ونشر مقطع الفيديو على نطاق ضيق في الأسرة، وهو ما تسبب في غضبها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبسهما، وتم التجديد لهما 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.

كتبت نجوى عبد العزيز