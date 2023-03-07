تجديد حبس المتهمين في قضية «هوج بول» 15 يومًا

قرر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة -اليوم الثلاثاء- تجديد حبس المتهمين في قضية «هوج بول» وهم: 29 شخصًا بينهم 13 يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بشأن اتهامهم بالنصب والاحتيال.

«هوج بول».. تهم واعترافات

وواجه القاضي، المتهمين بما نٌسب إليهم من تهم تتعلق بتوجيه الدعوة للجمهور، وكافة المواطنين دون تميز عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، بتلقي الأموال منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقي الأموال من المجني عليهم لتوظيفها واستثمارها مقابل أرباح دون الحصول على التراخيص اللازمة»، واعترف بعضهم بجريمته.

وأمرت جهات التحقيق، بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهمين السائلة، والمنقولة والعقارية ومنعهم من التصرف فيها.

كان 29 متهمًا في قضية “هوج بول” قد وصلوا إلى محكمة

ضبط المتهمين

الجديدة بالتجمع الخامس، لحضور جلسة تجديد حبسهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مستريح الإنترنت هوج بول»، بعد اتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية مكونة من 29 شخصًا، تقوم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم، من خلال تطبيق إلكترونى عبر شبكة الإنترنت عرف باسم “هوج بول hogg pool”، بعد الاستيلاء على مبالغ مالية وإغلاق المنصة وعرفت القضية باسم “مستريح الإنترنت”.

تعود التفاصيل، إلى تلقي بلاغات من عدد من المواطنين عن تضررهم من القائمين على إدارة تطبيق (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت، واتهامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه، إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التي بلغ إجماليها 19 مليون جنيه.

قرار النيابة

وأمرَ المستشارُ حماده الصاوي، النائبُ العامُّ، بتشكيلِ فريقٍ مِن نيابةِ الشئونِ الاقتصاديةِ وغسلِ الأموالِ بمكتبِ النائبِ العامِّ؛ للتحقيقِ في واقعةِ البلاغِ المقدَّمِ ضدَّ مُؤسِّسِي التطبيقِ الإلكترونيِ المسمَّى «هوج بول».

وكانتْ قد رصدتْ إدارةُ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ منذُ مطلعِ شهرِ مارسَ الجارِي منشوراتٍ متعددةً بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ عنِ اتهامِ البعضِ مُؤسِّسي التطبيقِ المذكورِ بالاحتيالِ عليهِم وتمكُّنِهِم مِنْ الِاستيلاءِ على أموالِهِم، وبالتزامنِ مع ذلكَ تلقَّتِ النيابةُ العامةُ محضرًا مِن إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ بوَزارةِ الداخليةِ تضمنَ إبلاغَ عدَدٍ منَ المواطنينَ ضدَّ المسئُولينَ عنِ التطبيقِ والموقعِ الإِلكترونيِّ المسمَّى «Hogg pool»؛ لتحصّلِهِم بالاحتيالِ والنصبِ على مبالغَ ماليةٍ منهُم بطرُقِ الدفعِ الإلكترونيَّةِ، إذْ أَوهموهُم باستثمارِ مدخراتِهِمُ الماليةَ لدَيهِم نظيرَ حُصولِهِم على أرباحٍ ماليةٍ يوميةٍ منْ إدارةِ التطبيقِ، وذلكَ بعدَ استقطابِهِم بطرقٍ ووسائلَ احتياليةٍ للترويجِ للموقعِ والتطبيقِ عبرَ شبكةِ المعلوماتِ الدوليةِ، وعبرِ مجموعاتٍ التواصلِ بتطبيقِ «WhatsApp»، وخلالَ لقاءاتٍ دَعائيةٍ عُقدتْ لجذبِ المواطنينَ.