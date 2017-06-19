تجديد حبس العصابة الدولية للاتجار في الأعضاء البشرية

نجوى عبد العزيز:أصدرت محكمة جنايات القاهرة، قرارها بتجديد حبس 25 من الأطباء ومساعديهم، وهم من المتهمين بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية، لمدة ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات.وسبق أن أمرت المحكمة بحبس 21 متهما في القضية لمدة 15 يوما احتياطيا، وحبس 3 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا، وإخلا

نجوى عبد العزيز:

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، قرارها بتجديد حبس 25 من الأطباء ومساعديهم، وهم من المتهمين بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية، لمدة ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وسبق أن أمرت المحكمة بحبس 21 متهما في القضية لمدة 15 يوما احتياطيا، وحبس 3 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا، وإخلاء سبيل متهم آخر على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة منع 25 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وأطباء وأطقم تمريض من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.

وشمل قرار التحفظ، منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.