تجديد حبس الصحفية أسماء زيدان بتهمة إهانة السيسي

إيمان عوف قال المحامي الحقوقي عمر محمد، إن قاضي معارضات جنح الهرم قرر تجديد حبس الصحفية أسماء زيدان 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامها باهانة رئيس الجمهورية عبر الفيس بوك، ونشر شائعات. وكانت قوات الامن قد قامت بإلقاء القبض علي اسماء زيدان في المحضر رقم 59703 لسنة 2017 جنح الهرم، ووجه

إيمان عوف

قال المحامي الحقوقي عمر محمد، إن قاضي معارضات جنح الهرم قرر تجديد حبس الصحفية أسماء زيدان 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامها باهانة رئيس الجمهورية عبر الفيس بوك، ونشر شائعات.

وكانت قوات الامن قد قامت بإلقاء القبض علي اسماء زيدان في المحضر رقم 59703 لسنة 2017 جنح الهرم، ووجهت لها النيابة اتهامات بنشر صور غير حقيقية مِن شأنها تكدير السلم العام وإهانة رئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث قامت إدارة مباحث تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية باستصدار إذن من النيابة العامة بإلقاء القبض على صحفية بناء على تعليمات وزارة الداخلية بتتابع الجرائم المعلوماتية على مواقع التواصل وما يتم نشره عليها تخص التحريض أو إهانة لرئيس الجمهورية، وقررت النيابة تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.