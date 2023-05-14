تجديد حبس البلوجر هدير عاطف وآخرين 45 يوما لاتهامهم بالنصب على المواطنين

قررت قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس البلوجر هدير عاطف و4 متهمين آخرين لاتهامهم بالنصب على المواطنين وترويج العملة لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وقالت محامية بعض الضحايا، إنه تم تحرير محاضر جديدة ضد المتهمين فى نيابة الشؤون المالية والتجارية.

وكانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك البلوجر هدير عاطف لاتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنا باتهام (“بلوجر أزياء وزوجها “له معلومات جنائية وشقيقته وزوجها ) لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات “السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية” بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وقيام “البلوجر” المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” لأنشطة تلك الشركات في أوساط متابعيها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

كتبت نجوى عبدالعزيز