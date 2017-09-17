تجديد حبس اثنين من موظفي الضرائب بتهم التحريض على الإضراب

إيمان عوف:قررت نيابة العمرانية استمرار حبس المتهمين طارق ابراهيم فتحي ومحمد بسيوني من موظفي الضرائب العامة العقارية أربعة أيام على ذمة التحقيق في المحضر رقم 13764 لسنة 2017 جنح، بتهم، التحريض على الإضراب والتحريض على التظاهر، إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف

إيمان عوف:

قررت نيابة العمرانية استمرار حبس المتهمين طارق ابراهيم فتحي ومحمد بسيوني من موظفي الضرائب العامة العقارية أربعة أيام على ذمة التحقيق في المحضر رقم 13764 لسنة 2017 جنح، بتهم، التحريض على الإضراب والتحريض على التظاهر، إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور والانضمام الى نقابة تدعو إلى منع إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.





وكانت قوات الأمن اعتقلت أمس، طارق الكاشف ومحمد بسيوني، من منزليهما ببلبيس والبحيرة، وهما من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية.

وكان طارق الكاشف ومحمد بسيونى قد تقدموا رفقة 16 من زملائهم بإخطار بعزمهم تنظيم تظاهرة لموظفي الضرائب يوم 19 سبتمبر 2017 بشارع حسين حجازي.

يذكر أن الوقفة تأتي لأن الموظفين حققوا حصيلة ضريبية تبلغ 440 مليار جنيه، وهى تمثل 130٪ من الحصيلة المستهدفة والتى كانت مقدرة ب 360 مليار جنيه، وعندما طالبوا بصرف الحافز، تم إخطارهم بتعليقه لحين تحقيق 640 مليار جنيه العام القادم.

وأثار غضب الموظفين لأن المصلحة تتهرب من صرف حافزهم المستحق، وتضع حصيلة تعجيزية للعام القادم، فقرروا التظاهر احتجاجاً على هذا المسلك، وقرروا اتباع الخطوات التى نص عليها قانون التظاهر، وقاوموا و أخطروا قسم السيدة زينب، وقاموا أيضاً بإخطاره بإنذار على يد محضر بالوقفة.