تجديد تعاقد «توتال إنرجيز» و«داينامكس» لتوفير زيوت محركات السيارات لعملاء فيات

بغرض تسويق وتوزيع زيوت السيارات جددت شركة توتال إنرجيز للتسويق ايجيبت عقد التعاون مع شركة داينامكس الوكيل الحصري لسيارات فيات في مصر، لتوفير زيوت محركات السيارات “TotalEnergies Quartz” .



تعزز هذه الاتفاقية الالتزام المشترك بين الشركتين لتقديم زيوت محركات عالية الجودة و خدمات ما بعد البيع لعملاء فيات فى مصر.



وفي هذا السياق قال توماس شتراوس، مدير عام شركة توتال إنرجيز: “سعداء بتجديد الشراكة مع داينامكس، التي أسهمت في بناء علامة فيات التجارية فى مصر”.



أضاف: تتميز داينمكس بخدمات ما بعد البيع والتي ساعدت في تعزيز شعبية سيارات فيات.



وأكد شتراوس أنه “من خلال خدمة عملاء داينامكس سنتمكن من توفير زيوت “TotalEnergies Quartz” التخليقية لجميع عملاء فيات”.



أوضح أن “تركيز شركة داينامكس على إرضاء العملاء يعد من أكثر النقاط التي تهمنا، ومن خلال فريق العمل لكلتا الشركتين سنتعاون للحفاظ على ثقة العملاء ومكانتنا في السوق المصرية.”



أكد المهندس عماد حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة داينامكس ان الشركة استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث استطاعت أن تجعل العلامة التجارية فيات من أهم السيارات المفضلة في مصر.



أشار لتوسع شريحة عملاء فيات لثقتهم في عوامل الأمان الخاصة بها وكفاءتها العالية على الطرق، إلى جانب التصميم الانسيابي والشبابي للسيارة، فضلاً عن التكنولوجيا الحديثة في الداخل.



أضاف ان ذلك ساعد على غزو الأسواق العالمية بوتيرة متسارعة كما حرصت الشركة على تقديم خدمات عالية الجودة لعملاء فيات، من خلال تزويد المراكز بأحدث المعدات وعمل مهندسين ذوي خبرة كبيرة وكفاءة عالية في مجال خدمات ما بعد البيع.



أوضح أن الشركة تعمل كسب ثقة العملاء باستخدام زيوت توتال إنرجيز من خلال خدمات ما بعد البيع لسيارات فيات في مصر.