تجديد تخفيضات سفن الصب الجاف من جنوب أفريقيا

نادية صابرقررت هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، استمرار العمل بالمنشور رقم 3/2017، والخاص بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجافة المحملة القادمة من دولة جنوب أفريقيا، والمتجهة إلى موانئ البحر المتوسط حتى 31 ديسمبر المقبل.وتقرر منح سفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة القادمة من أو (الم

نادية صابر

قررت هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، استمرار العمل بالمنشور رقم 3/2017، والخاص بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجافة المحملة القادمة من دولة جنوب أفريقيا، والمتجهة إلى موانئ البحر المتوسط حتى 31 ديسمبر المقبل.

وتقرر منح سفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة القادمة من أو (المتجهة إلى) دولة جنوب إفريقيا إلى ميناء ISKENDERUN بتركيا، وما غربه حتى ميناء MARMARIS بتركيا أو العكس، نسبة تخفيض 40%، بدلاً من ميناء Ceuta فى غرب البحر المتوسط.

وتقرر منح تخفيض 50% من جنوب أفريقيا إلى الموانئ الواقعة شمال وغرب ميناء MARMARIS (متضمنة موانئ البحر الأسود) حتى ميناء جبل طارق أو العكس.

يذكر أن سفن الصب الجاف هي السفن المحملة بالحبوب والفحم والحديد.

ويبدأ العمل بتلك التخفيضات مع بداية يناير الجاري، ويستمر العمل به حتى 31 ديسمبر المقبل (والذي يعتبر أخر ميعاد لإبحار السفينة من ميناء القيام).