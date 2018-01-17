تجديد الحبس للسويفى وعشرى 15 يومًا

رحاب صبحىأصدرت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات بيانًا أوضحت فيه أنه تم تجديد الحبس للصحفى حسام السويفى وإسلام عشرى 15 يومًا على ذمة القضية 977 لسنة 2017 وحصر أمن دولة عليا ونظر تجديد حبسهم بجلسة 4 فبراير المقبل.كما أوضح البيان أن نظر تجديد حبس الصحفى أحمد عبد العزيز حدد له جلسة 21

رحاب صبحى





أصدرت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات بيانًا أوضحت فيه أنه تم تجديد الحبس للصحفى حسام السويفى وإسلام عشرى 15 يومًا على ذمة القضية 977 لسنة 2017 وحصر أمن دولة عليا ونظر تجديد حبسهم بجلسة 4 فبراير المقبل.

كما أوضح البيان أن نظر تجديد حبس الصحفى أحمد عبد العزيز حدد له جلسة 21 يناير الحالي.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحفيين أحمد عبد العزيز وحسام السويفي أثناء تنظيم وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين ضد قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لتل أبيب، وتم التحقيق معهما أمام نيابة أمن الدولة، ووجهت لهما اتهامات بالانتماء للإخوان المسلمين، وضمهم للقضية 977 المعروفة إعلاميًّا باسم مكملين.