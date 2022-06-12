«تجديد الثقة والتعاقد مع الشعلاني وشحاتة».. نكشف كواليس اجتماع الخطيب مع موسيماني

كشف مصدر بالنادي الأهلي، عن كواليس الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب، رئيس النادي، مع بيتسو موسيماني، مدرب الفريق، حول مستقبل المدرب الجنوب أفريقي، وموقف القلعة الحمراء من إدخال بعض الكوادر الفنية على الجهاز الفني للفريق.

وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء – رفض ذكر اسمه – خلال تصريحات لـ”المال” أن موسيماني عقد جلسة في وقت متأخر من مساء أمس، مع محمود الخطيب وحسام غالي، إلى جانب ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع تمت مناقشة فيه مشوار ومستقبل الأهلي خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد بشأن مسابقتي الدوري المحلي وكأس مصر، من أجل استعادة التتويج باللقبين المحليين.

وأوضح أنه تم الاستقرار على منح الثقة من جديد إلى بيتسو موسيماني، مع ضرورة وجود مدرب للفريق رفقة الجنوب إفريقي، مُشيرًا إلى أن إدارة الأهلي ستدعم طلبات المدير الفني حال أراد الاستعانة بالشعلالي أو رضا شحاتة أو غيرهم.

كما شدد على أن مجلس إدارة الأهلي لم تفرض أي من تلك الأسماء السابق ذكرها على موسيماني، مُبينًا أن إدارة الأهلي لم تتدخل يومًا في عمل الأجهزة الفنية بجميع اللعبات مهما كانت الظروف والأمور.

وأتم المصدر تصريحاته، بأنه تم الاتفاق على ضرورة إقامة وديات لتجهيز اللاعبين البدلاء، إلى جانب تقليل الإجازات التي يحصل عليها الفريق، والتي أثرت بالسلب على بعض العناصر الأساسية.