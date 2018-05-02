تجديد الثقة فى يعقوب رئيسًا لمجموعة خبراء حماية المستهلك بجامعة الدول

المال خاصعقد الخبراء والمختصون فى مجال حماية المستهلك من الدول العربية اجتماعهم الخامس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك خلال الفترة من 29-30/4/2018، بمشاركة وفود الدولة العربية والمنظمات الدولية المتخصصة بهدف التأكيد على اهمية ملف حماية المستهلك فى اطار منظومة العمل العربى الم

المال خاص

عقد الخبراء والمختصون فى مجال حماية المستهلك من الدول العربية اجتماعهم الخامس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك خلال الفترة من 29-30/4/2018، بمشاركة وفود الدولة العربية والمنظمات الدولية المتخصصة بهدف التأكيد على اهمية ملف حماية المستهلك فى اطار منظومة العمل العربى المشترك باعتباره أحد الأركان المهمة فى استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وشهد الاجتماع تجديد الثقة وإعادة انتخاب عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك بجمهورية مصر العربية، رئيسًا للفريق العربى لحماية المستهلك لعام جديد، والذى ألقى كلمة رحب فيها بالخبراء والمختصين فى مجال حماية المستهلك والحضور الكرام، مؤكدا أهمية التعاون العربى فى مجال حماية المستهلك كإحدى ركائز الوصول إلى تعاون فنى وتبادل للخبرات والمعلومات في الجهات القائمة فى الأسواق العربية للدول الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودعم الأنشطة الاقتصادية بالبلادالعربية.

وقال يعقوب فى بيان له إن الاجتماع استعرض نموذج استبيان عن حماية المستهلك وتم رفع توصية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتعميم الاستبيان على الدول العربية واعداد تقرير حول نتائجه لاعداد مقترح حول كيفية توفير الدعم الفنى اللازم للدول وفقاً لنتائجه، كما تناول استكمال مناقشة أهمية انشاء نقاط اتصال رسمية للخبراء المختصين بحماية المستهلك فى الدول العربية لمتابعة تطبيق التوصيات الصادرة عن الاجتماعات لتوحيد الجهود العربية فى مجال حماية المستهلك.

واضاف أن اجتماعات لجنة الخبراء برئاسته ناقشت عدداً من الموضوعات المهمة منها المشاركة فى الفعاليات الدولية لمجالات حماية المستهلك ( ومنها مؤتمر الاونكتاد لفريق الخبراء الحكومى الدولى IGE فى الفترة من 9-10 /7/2018 بجنيف ) بهدف استمرار التشاور وتداول الابحاث والدراسات الخاصة بحماية المستهلك المتعلقة بحماية حقوق المستهلكين، وكذلك مساعدة الدول العربية الراغبة فى الاشتراك فى الشبكة الدولية لحماية المستهلك ICPEN.

واشار الى أن الاجتماع قد ناقش مقترح لانشاء ” المرصد العربى لحماية المستهلك “، وكذلك الاعداد للاحتفال باليوم العربى لحماية المستهلك فى 18/5/2018 لهذا العام حول حماية المستهلكين من ذوى القدرات الخاصة من خلال الطلب من الدول العربية تنظيم الفعاليات الخاصة باليوم العربى لحماية المستهلك واخطار الامانة العامة بذلك، بالاضافة الى مناقشة اصدار دورية عربية موحدة تهدف الى توثيق جهود الفريق العربى بما يعكس كافة الانشطة التى يقوم بها الفريق فى مجال التجارة الإليكترونية واقتصاد التعاونيات وتعميق أسس التعليم والتطور في إطار آليات وفرص التكنولوجيا والابتكار، فضلًا عن بحث سبل الاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية الناجحة في مجالات التنمية المستدامة وبناء القدرات المؤسسية وتطوير مهارات العاملين فى مجال حماية المستهلك بهدف تقديم خدمة فعالة للمستهلكين ومكافحة الممارسات التجارية غير العادلة بما فى ذلك الاعلانات المضللة والغش التجارى والمنتجات المقلدة ، وتشجيع مبادرات التعاون العربى فى مجال اعتماد وتفعيل برامج حماية حقوق المستهلك.

يذكر أن رئيس جهاز حماية المستهلك كان قد تم اختياره كأول رئيس للجنة حماية المستهلك بدول منطقة الكوميسا ( منظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا ) التى تضم 19 دولة أفريقية،إضافة الى أنه سبق اختياره كأول رئيس لفريق الخبراء الحكوميين الدولي المعني بسياسات حماية المستهلك فى الاجتماع الأول الذى نظمته منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD.