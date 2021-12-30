تجديد التعاون بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب وسلطة الطيران السوداني

قامت أكاديمية مصر للطيران للتدريب بجهود تسويقية متميزة لتجديد التعاون بين أكاديمية مصر للطيران وسلطة الطيران المدنى السودانى فى مجال تدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية والمهندسين والمرحلين الجويين من دولة السودان الشقيق.

من منطلق إستراتيجية وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصرللطيران للتوسع في السوق الإفريقية وتكثيف التعاون مع شركاء صناعة النقل الجوي فى الوطن العربى وقارة إفريقيا.

قامت أكاديمية مصر للطيران للتدريب بجهود تسويقية متميزة لتجديد التعاون بين أكاديمية مصر للطيران وسلطة الطيران المدنى السودانى فى مجال تدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية والمهندسين والمرحلين الجويين من دولة السودان الشقيق.

كما قامت الأكاديمية باستقبال وفد عالى المستوى من سلطة الطيران المدنى السودانى للاطلاع على أحدث البرامج التدريبية وأجهزة محاكاة الطيران لتدريب الطيارين بالأكاديمية، والتى تمثل طرازات الإيرباصA320,A320neo, A220/300, A330/ A340 وطرازات البوينج B737-800,B777،

وكذلك أجهزة الطيران التمثيلى لتدريب الضيافة الجوية على إجراءات الطوارئ CEET وتقديم الخدمة CST.

وأبدى الوفد السودانى إعجابه بكل الإمكانات المتاحة داخل الأكاديمية متمنيًا المزيد من هذا التعاون المثمر، مما يزيد من كفاءة العنصر البشري في قطاع النقل الجوى السودانى.