تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران لأجهزة الطيران التمثيلي «سيميليتور»

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) لأجهزة الطيران التمثيلي “سيميليتور” بالأكاديمية من الطرازات التالية لطائرات أيرباص A220/300- A320/200 A330/200-A340/300.

جدير بالذكر أن جهاز الطيران التمثيلي من طراز أيرباص A320-200 يتم تجديد اعتماده من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران للعام الثاني والعشرين علي التوالي.

أما بالنسبة لجهاز الطيران التمثيلي من طراز أيرباص A220-300 فهو أحدث الأجهزة المنضمة للأكاديمية والوحيد من نوعه في الشرق الأوسط، وبالنسبة لجهاز الطيران التمثيلي من طـراز أيرباص A330/200 يعد هذا التجديد هو الأول بعد إضافة خاصية Full Stall, Icing & UPRT ليتوافق مع أحدث التشريعات المحلية والدولية الخاصة بأجهزة الطيران التمثيلي وتدريب الطيارين.

وأشاد الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالجهد المبذول من مهندسي و فنيي الإدارة العامة للطيران التمثيلي برئاسة المهندس عمرو سمير مدير عام الإدارة العامة للطيران التمثيلي و كذا جهود فريق عمل الإدارة العامة للجودة برئاسة المهندس حاتم عبد الحكيم حسن مدير عام الإدارة العامة للجودة.