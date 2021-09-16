تجديد اتفاقية التصنيع المشترك بين الشرقية للدخان وجابان توباكو

وأكد أنتونى سميث، رئيس مجلس إدارة جابان توباكو انترناشيونال jti ، أن السوق المصرية سوق واعدة تشجع شركته على الاستمرار فيها.

جددت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” اتفاقية التصنيع والتعاون المشترك مع الشركة اليابانية الدولية للتبغ “جابان توباكو إنترناشيونال jti ” صاحبة أصناف “وينستون وكامل”.

وقال هانى أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، في مؤتمر صحفي يعقد الآن: إن مدة عقد التصنيع المشرك مع جابان توباكو 3 سنوات قابلة للتجديد فى ظل حالة التفاهم بين الطرفين.

وأضاف أمان أن الشركة تسعى دائما لتجديد اتفاقيات التعاون مع الشركات العاملة فى السوق لجلب أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة، وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات.

وأكد أنتونى سميث، رئيس مجلس إدارة جابان توباكو انترناشيونال jti ، أن السوق المصرية سوق واعدة تشجع شركته على الاستمرار فيها.