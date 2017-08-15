تجديدات محدودة فى فندق شبرد التاريخى

الفندق شهد حريق القاهرة.. وملتقى الزعماء والأمراء حطبة: 850 مليون جنيه تكلفة التطوير.. وإغلاقه للحفاظ على حياة الأفراد دعاء محمود «لا يوجد فى إحدى العواصم الأوروبية فندق تتوافر به وسائل الراحة والتسلية، كتلك التى وجدتها فى فندق شبرد» جُملة وصف بها سفير بلجيكا فى برلين البارون «دو

الفندق شهد حريق القاهرة.. وملتقى الزعماء والأمراء

حطبة: 850 مليون جنيه تكلفة التطوير.. وإغلاقه للحفاظ على حياة الأفراد

دعاء محمود

«لا يوجد فى إحدى العواصم الأوروبية فندق تتوافر به وسائل الراحة والتسلية، كتلك التى وجدتها فى فندق شبرد» جُملة وصف بها سفير بلجيكا فى برلين البارون «دونوتونيا» الذى زار مصر فى نهاية القرن التاسع عشر لفندق شبرد، الذى يقع على بعد عدة أميال من نهر النيل، والمملوك لشركة إيجوث، إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة.

أغلقت أبواب الفندق منذ عام 2013 وحتى اللحظة، تحت مسمى تطويره ورفع كفاءته لـتتناسب مع متطلبات ومعايير الفنادق الدولية، وأكدت الحكومة وقتها ممثلة فى وزارة السياحة والشركة المالكة أن قرار إغلاق الفندق الذى مر على إنشائه حوالى 60 عاما يعود إلى أسباب فنية، تتضمن حدوث تصدعات وشروخ فى جدرانه، مما قد يشكل خطرًا على حياة النزلاء.

وفى زيارة لـ«المال» لموقع الفندق، لم تظهر أى ملامح لأعمال التطوير به بل طمست معالم الإهمال هوية الفندق الذى بدا مهجورا، بالرغم من إعلان الشركة المالكة فى عام 2015 عن البدء فى التطوير على أن يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية فى نهاية العام الحالى.

وردت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، على ذلك قائلة: «إن أبواب الفندق مغلقة منعًا لدخول أى أحد، خاصة أن الفندق به تصدعات تشكل خطرًا على حياة الأفراد»، مؤكدة أن أعمال التطوير بدأت فى شهر سبتمبر 2016 على أن يتم الانتهاء منها بعد عامين ونصف العام.

وأكدت حطبه لـ«المال»، أن أعمال التطوير الجارية بالفندق تشمل المرحلة الإنشائية والديكورات، متابعة أن هناك عمالا وسقالات بالداخل، مشيرة إلى أن تطوير الفندق من الخارج سيتم بعد الانتهاء من الأعمال الداخلية.

ولفتت إلى أن تكلفة التطوير للفندق تبلغ نحو 850 مليون جنيه، وتتولى إدارة المشروع شركة هيل إنترناشيونال بعد فوزها بمناقصة تطوير الفندق فى شهر يناير من العام الماضى.

وكان الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، تفقد فى شهر يناير 2017 أعمال التطوير الجارية بالفندق، والتى تشمل كل الخدمات والبنية التحتية والمعالجات الإنشائية والديكورات، إلى جانب التطوير الشامل للواجهات وقاعات الاجتماعات والاحتفالات والمطاعم والمطابخ ووحدات التحكم.

ويعد فندق شبرد من الفنادق التاريخية كانت بدايته بحى الأزبكية، وجعل منه الجنرال كليبر الذى حل مكان نابليون فى قيادة القوات الفرنسية عقب عودة الأخير إلى فرنسا مركزا للقيادة العامة، واستمر كذلك حتى قام سليمان الحلبى بقتل كليبر داخل حديقة القصر، وقد تم افتتاح الفندق فى نهاية عام 1841، وعرف وقتها باسم «الفندق البريطانى».

واحترق الفندق فى يناير 1952 ضمن حريق القاهرة، وقررت الحكومة المصرية إعادة بناء الفندق مع نقل موضعه إلى منطقة جاردن سيتى أمام نيل القاهرة، وأعيد افتتاحه فى عام 1957 بعد تنازل مالك الفندق عنه إلى صامويل شبرد، والذى أعاد تسميته لفندق شبرد، وتبلغ إجمالى مساحة أرض الفندق 3198.45 متر مربع يضم 254 غرفة وجناحا.

وشهدت مرحلة إنشاء الفندق حالة من الرواج السياحى والتجارى لمصر، وهو ما شجع الكثير من الوفود الأوروبية على المجىء لمصر فى ذلك الوقت.

وكان فندق شبرد قد تعرض للاعتداء التى أعقبت ثورة يناير 2011 وقدرت وقتها الخسائر المبدئية للاعتداء على الفندق بنحو 150 ألف جنيه للرخام المتحطم، ونحو 100 ألف جنيه للزجاج، وقال وقتها رئيس الشركة: إن الفندق أغلق منذ 27 يناير وحتى 9 فبراير 2013، وأن خسائر الفندق فى تلك الفترة تجاوزت 700 ألف جنيه.