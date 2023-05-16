تجدد الاشتباكات في الخرطوم وسط أنباء عن انسحاب قوات الدعم السريع

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بينما أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، اليوم الثلاثاء، خروجا جماعيا لقوات الدعم السريع من العاصمة السودانية الخرطوم.

اعتقالات في صفوف قوات الدعم السريع

كما أظهر مقطع آخر تنفيذ قوات الجيش السوداني عمليات اعتقال بحق عناصر من الدعم السريع في الخرطوم.

إلى هذا، تجددت الاشتباكات بين القوتين المتصارعتين في العاصمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء، حيث سمع دوي انفجارات بمناطق عدة متفرقة.

وأندلعت اشتباكات عنيفة في منطقة دار الرياض وأركويت والمعمورة شرق الخرطوم وجبرة جنوب العاصمة.

فيما أكد سكان من الخرطوم أن الضربات الجوية والقصف المدفعي تصاعدا بشدة اليوم مع سعي الجيش لطرد عناصر الدعم السريع.

كما أشاروا إلى أنهم سمعوا أصوات قصف عنيف أثناء الليل في أجزاء من مدينتي بحري وأم درمان المجاورتين، بحسب ما نقلت رويترز.

قصف على شرق الخرطوم

وكانت العاصمة شهدت أمس أيضاً اشتباكات وقصفا جويا في منطقة “شرق النيل” شرق الخرطوم، وفي مدينة أم درمان، على الرغم من محادثات وقف النار التي انطلقت في مدينة جدة السعودية الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن اتفاق مبدئي للتهدئة، بهدف السماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين.

كما استأنف الطرفان الأحد تلك المحادثات، بغية تنفيذ البنود التي اتفق عليها، وإرساء وقف قصير لإطلاق النار كمرحلة أولية.

هدنة طويلة الأجل

فيما أوضح مسئولون سعوديون وأمريكيون سابقا أن جولات أخرى ستعقد لاحقاً، من أجل إرساء هدنة طويلة الأمد. تليها كذلك مفاوضات لاحقة قد تجمع القوى المدنية إلى جانب القوات العسكرية، من أجل التوصل إلى حل يعيد البلاد إلى الطريق الديمقراطي.

يشار إلى أن القتال الذي انطلق في 15 أبريل بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في السودان، خلف أكثر من 5 آلاف مصاب.

كما أجبر الصراع نحو 200 ألف شخص على الفرار إلى بلدان مجاورة، وأسفر عن نزوح ما يربو على 700 ألف داخل البلاد، ما فجر أزمة إنسانية تنذر بزعزعة استقرار المنطقة، وفقا للأمم المتحدة.