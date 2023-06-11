تجدد الاشتباكات في الخرطوم بعد انتهاء هدنة استمرت 24 ساعة

تجددت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في وقت مبكر صباح اليوم بعد وقت قصير من انتهاء وقف لإطلاق النار استمر 24 ساعة ، أسهم في توقف القتال المستمر منذ 8 أسابيع، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال شهود إن القتال استؤنف عقب انتهاء سريان وقف إطلاق النار في السادسة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) في شمال أم درمان التي تشكل إلى جانب الخرطوم وبحري المجاورتين العاصمة المثلثة حول ملتقى نهر النيل.

وقال سكان إن قصفا مدفعيا وقع في منطقة شرق النيل في الضواحي الشرقية للعاصمة وعند جسر يربط بين أم درمان وبحري، كما وردت أنباء عن انفجارات واشتباكات في الخرطوم.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل بسبب توترات تتعلق بخطة مدعومة دوليا للانتقال إلى الحكم المدني.

وتسبب الصراع في نزوح أكثر من 1.9 مليون مما سبب أزمة إنسانية كبيرة وسط مخاوف من امتدادها في المنطقة المضطربة.

ويتركز القتال في العاصمة التي تحول معظمها إلى ساحة قتال تعاني من النهب والاشتباكات.

كما اندلعت الاضطرابات في أنحاء أخرى مثل إقليم دارفور بغرب البلاد الذي عانى بالفعل من صراع بلغ ذروته قبل نحو 20 عاما.

وأبلغ سكان ونشطاء عن مزيد من التدهور في الأيام القليلة الماضية في مدينة الجنينة، قرب الحدود مع تشاد، وموجات جديدة من الهجمات تشنها قبائل عربية على صلة بقوات الدعم السريع. وشهدت المدينة انقطاعا واسعا في الاتصالات لعدة أسابيع.