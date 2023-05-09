تجاوز 73 مليار دولار.. التبادل التجاري بين موسكو وبكين يقفز 41,3% في 4 أشهر

أظهرت بيانات من الدائرة الرئيسية للجمارك الصينية على أن التبادل التجاري بين روسيا والصين ازداد في الفترة بين يناير وأبريل من العام الجاري بنسبة 41,3% ليبلغ 73,148 مليار دولار، بحسب قناة روسيا اليوم.

وبلغت قيمة صادرات الصين إلى روسيا في هذه الفترة الزمنية 33,68 مليار دولار أي أكثر بمقدار 67,2% مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفعت صادرات روسيا إلى الصين بمقدار 24,8% لتبلغ 39,462 مليار دولار.

وفي أبريل الماضي بلغ حجم التجارة بين البلدين 19,228 مليار دولار، حيث صدرت روسيا إلى الصين بضائع بقيمة 9,606 مليار دولار واستوردت منها بضائع بقيمة 9,621 مليار دولار.

ووفق نتائج عام 2022، قفز التبادل التجاري بين روسيا والصين بمقدار 29,3% وبلغ 190,271 مليار دولار.

واتفقت روسيا والصين، سابقا، على ضرورة مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ليرتفع من 100 مليار سنويا إلى 200 مليار بحلول عام 2024.