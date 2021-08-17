اقتصاد وأسواق

تجاوز 28 مليونا.. عدد موظفي الشركات البريطانية يقترب من مستويات ما قبل الجائحة

عدد الموظفين المسجلين في قوائم أجور الشركات البريطانية يرتفع 182 ألفا في يوليو
أحمد فراج 10:35 ص, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 10:35 ص, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

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قال مكتب الإحصاءات الوطنية فى بريطانيا إن 28.9 مليون موظف الآن على قوائم أجور الشركات، بما يقل 201 ألف عن مستوى ما قبل جائحة كوفيد-19 التي ضربت البلاد منذ مارس  2020، بحسب وكالة رويترز.

عدد الموظفين المسجلين في قوائم أجور الشركات البريطانية يرتفع 182 ألفا في يوليو

وأظهرت بيانات ضريبية أن عدد الموظفين المسجلين في قوائم أجور الشركات البريطانية زاد 182 ألفا في يوليو مقارنة مع يونيو، ليقترب من مستواه قبل الجائحة في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا.

وتراجع معدل البطالة العام للثلاثة أشهر المنتهية في يونيو إلى 4.7 %. كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في الأغلب أن يستقر معدل البطالة عند 4.8 %.

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سوق العمل البريطانية تتلقى دفعة من دعم للوظائف يقدمه وزير المالية

وتلقت سوق العمل البريطانية دفعة من دعم للوظائف يقدمه وزير المالية ريشي سوناك سدد أجور 8.9 مليون وظيفة في ذروته في مايو  2020، خلال أول إغلاق عام لكوفيد-19، وانخفض العدد إلى 1.9 مليون وظيفة في نهاية يونيو 2021.

وقال سوناك “أعلم أنه لا تزال هناك عقبات في الطريق لكن البيانات مبشرة… هناك الآن المزيد من الموظفين على قوائم الرواتب أكثر من أي وقت منذ مارس 2020 وعدد الناس ضمن خطة الدعم هو الأقل منذ تدشينها”.

ومن المقرر الإنهاء التدريجي لخطة الدعم بحلول نهاية سبتمبر مما قد يرفع عدد الوظائف المفقودة مجددا.

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لكن بنك إنجلترا المركزي قال هذا الشهر إن معدل البطالة بلغ الذروة بالفعل على الأرجح وإنه لم يعد يتوقع قفزة بعد نهاية خطة الدعم.

مؤشر متوسط الدخل ربع السنوي يتحسن بشكل ملحوظ خلال شهر يونيو

وأظهرت بيانات اقتصادية في بريطانيا، أن مؤشر متوسط الدخل ربع السنوي قد تحسن بشكل ملحوظ خلال شهر يونيو، بالتزامن مع تحسن معدل البطالة الشهري. فيما جاءت قراءة التغير في إعانات البطالة بأسوء من توقعات الأسواق.

وكشفت البيانات عن نمو مؤشر متوسط الدخل بنسبة 8.8% خلال شهر يونيو بأفضل من توقعات الأسواق بنمو نسبته 8.6% فقط. وبأفضل من القراءة السابقة التي أظهرت نمو المؤشر بحوالي 7.3% فقط.

ويقيس مؤشر الدخل في بريطانيا، التغير في الأجور بمتوسط 3 شهور التي تدفعها الشركات والحكومة للعمالة، بما في ذلك المكافآت.

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كما أنه يعتبر مؤشرًا جيدًا لنمو الدخل الشخصي خلال شهر معين.

كذلك انخفض معدل البطالة البريطانية من النسبة 4.8% إلى 4.7% خلال نفس الفترة، وذلك بأفضل من توقعات الأسواق باستقرار البطالة دون تغيير.

فيما تراجع التغير في إعانات البطالة بمقدار 7.8 ألف طلب فقط، وذلك بأسوء من المتوقع وهو 84.4 ألف طلب.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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