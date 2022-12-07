تجاوز 172 مليار دولار.. التبادل التجاري بين روسيا والصين يسجل رقما قياسيا

سجل حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين رقما قياسيا لا مثيل له سابقا إذ بلغ أكثر من 172 مليار دولار، بحسب قناة “روسيا اليوم”.

وقالت مصلحة الجمارك العامة الصينية، اليوم الأربعاء، إنه وفقا لنتائج الـ11 شهرا من عام 2022 الحالي، نما حجم التجارة بين روسيا والصين بنسبة 32% وبلغ رقما قياسيا وصل إلى 172.406 مليار دولار.

ووفقا للبيانات الجمركية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، صدرت الصين بضائع إلى روسيا بقيمة 67.334 مليار دولار ، بزيادة قدرها 13.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وزادت الشحنات من روسيا إلى الصين بنسبة 47.5% ، لتبلغ 105.072 مليار دولار.

وفي نوفمبر الماضي بلغ مستوى التجارة بين البلدين 18.256 مليار دولار، وصدرت روسيا بضائع إلى الصين بقيمة 10.545 مليار، والصين إلى روسيا بقيمة – 7.711 مليار دولار.

وتدل المعطيات التي نشرت اليوم، والمتعلقة بالتبادل التجاري للصين مع أكثر من 20 دولة ومنطقة، بما في ذلك مع هونغ كونغ وتايوان، على أن روسيا أصبحت في الفترة من يناير إلى نوفمبر، الدولة الرائدة من حيث النمو في إجمالي التبادل التجاري والتصدير مع الصين.

في نهاية عام 2021، زادت التجارة بين روسيا والصين بنسبة 35.8٪ وبلغت رقما قياسيا وصل إلى146.887 مليار دولار.

ويشار إلى أن رئيسي الدولتين، كانا قد وضعا مهمة مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ليرتفع من 100 مليار سنويا إلى 200 مليار بحلول عام 2024.

ومن المعروف أنه تم الوصول إلى مستوى 100 مليار في التجارة المتبادلة بين الصين وروسيا، في عام 2018.