تجاوز 15 مليار دولار.. التبادل التجارى بين روسيا وأفريقيا يقفز 43% خلال 8 أشهر

أظهرت بيانات أن التجارة بين روسيا والدول الأفريقية نمت في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بنسبة 43.5% لتصل إلى 15.5 مليار دولار، بحسب قناة روسيا اليوم.

وتصدرت دول عربية قائمة شركاء روسيا التجاريين في أفريقيا بحسب بيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، وبلغ حجم التجارة الروسية مع دول القارة السمراء هذا العام 15.5 مليار دولار.

ووفقا للوزارة الروسية فإن الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا في أفريقيا هم مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا.

ويرى وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشِتنيكوف أن إفريقيا تتمتع بأهمية كبيرة في ظل الموارد الطبيعة الكبيرة التي تمتلكها، كما أن روسيا يمكن أن تعمل كشريك في مشروعات بناء المساكن والطرق والسكك الحديدية والموانئ وخطوط أنابيب النفط والغاز وشبكات المرافق والبنية التحتية الأخرى.