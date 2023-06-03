تجاوز 13 مليار دولار.. التسوق عبر الإنترنت يرتفع 6% خلال أبريل في كوريا

أظهرت بيانات أن التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية قفز بنسبة 6% على أساس سنوي في أبريل بفضل ارتفاع الطلب على السفر والبرامج في الهواء الطلق وسط تخفيف قيود كوفيد-19، بحسب وكالة يونهاب.

بلغت قيمة معاملات التسوق عبر الإنترنت 17.86 تريليون وون (13.52 مليار دولار أمريكي) في أبريل، مقارنة بـ 16.84 تريليون وون قبل عام، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الكورية.

جاء النمو مع ارتفاع مبيعات السفر والنقل عبر الإنترنت بنسبة 43.3% على أساس سنوي إلى 1.85 تريليون وون في أبريل. وأظهرت البيانات أن هذا كان أكبر رقم في أي شهر من أشهر أبريل على الإطلاق.

كما ارتفع الطلب على خدمات الثقافة والترفيه بنسبة 22.7% على أساس سنوي إلى 202.5 مليار وون في أبريل.

لكن الطلب على خدمات توصيل الطعام انخفض بنسبة 1.4% إلى 2.89 تريليون وون، على ما يبدو مع خروج المزيد من الناس وسط تخفيف المخاوف بشأن الفيروس.

في مارس، أزالت الحكومة إلزامية ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام بعد حوالي شهرين من رفع إلزامية ارتداء الكمامة في معظم الأماكن المغلقة في خطوة رئيسية نحو العودة إلى الحياة الطبيعية التي كانت سائدة قبل الجائحة.

وزادت المشتريات التي تم إجراؤها من خلال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة المحمولة بنسبة 4.5% على أساس سنوي إلى 13.16 تريليون وون في أبريل، وفقا للبيانات.