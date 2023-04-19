«تجاوز 1.428 مليار نسمة».. الهند تتخطى الصين في عدد السكان

تخطت الهند الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وفقاً للبيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة بلومبرج.

تجاوز عدد سكان الهند 1.428 مليار نسمة، متفوقاً بشكل طفيف على عدد سكان الصين الذي يبلغ 1.425 مليار نسمة، وفقاً لبيانات التعداد السكاني العالمي التابع للأمم المتحدة.

أكبر دولة في العالم

وأضاف إنَّ تزايد عدد السكان يرفع من الحاجة الملحة كي تخلق حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي فرص عمل لملايين الأشخاص الذين يدخلون سوق العمل، بينما تبتعد الأمة عن الوظائف الزراعية.

ومن المقرر أن تصبح الهند، التي ينخفض عمر نصف سكانها عن الثلاثين عاماً، أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً في العالم خلال السنوات القادمة.

الآن، يضم ثالث أكبر اقتصاد في آسيا ما يقرب من خُمس البشرية، أي أكبر من إجمالي سكان أوروبا أو أفريقيا أو الأميركتين.

في حين أنَّ هذا ينطبق أيضاً على الصين في الوقت الحالي، لكنَّه ربما يتغير، إذ من المتوقَّع أن يستمر عدد سكان الهند في الارتفاع ليصل إلى 1.668 مليار شخص بحلول 2050، في حين من المتوقَّع أن يتقلص عدد سكان الصين إلى نحو 1.317 مليار نسمة.